Сергей Байдаков встретится с жителями Охинского района

Первый заместитель губернатора Сахалинской области – руководитель администрации губернатора и правительства Сахалинской области Сергей Байдаков с рабочей поездкой посетит Охинский район во вторник, 28 мая.

В 17:00 начнется встреча с жителями. Мероприятие состоится в районном дворце культуры по адресу: улица Советская, 30.

Перед этим, с 16:00 до 17:00, там же проведут прием жителей руководители органов исполнительной власти Сахалинской области, сотрудники местной администрации.

Во время рабочей поездки в муниципалитет Сергей Байдаков примет участие в митинге, посвященном 29-й годовщине землетрясения в Нефтегорске, церемонии возложения цветов, а также посетит мемориал «Памяти жертв нефтегорской трагедии».