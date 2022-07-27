Сергей Байдаков встретится с жителями Тымовского района

По поручению Валерия Лимаренко первый заместитель губернатора посетит муниципальное образование с рабочей поездкой в пятницу и субботу, 29 и 30 июля.

29 июля, в 17 часов, начнется встреча с жителями. Мероприятие состоится в центральном районном доме культуры «Юбилейный»: ул. Кировская, 68а. Приглашаются все желающие.

Перед этим, с 16 до 17 часов, в фойе учреждения руководители региональных органов власти и местной администрации проведут прием граждан.

В программе рабочей поездки Сергея Байдакова в Тымовский район – посещение объектов социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, а также контроль цен в социальных магазинах и посещение конноспортивных соревнований на призы губернатора «Золотая подкова Сахалина», сообщает пресс-служба регионального правительства.