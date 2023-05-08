Сергей Надсадин поздравил южносахалинцев с 9 Мая

Дорогие земляки и гости островной столицы!

Уважаемые ветераны!

Поздравляю вас с праздником Победы!

78 лет отделяет нас от 9 мая 1945 года — это целая жизнь в нашей сильной независимой и большой стране, подаренная нам фронтовиками и тружениками тыла.

За эти годы выросло несколько поколений россиян, и сегодня в школу ходят уже правнуки солдат Победы. Этот священный для всей страны праздник каждый год вызывает у нас особые чувства — радости от Победы, горечи от огромных потерь, и безусловно, гордости за великий подвиг ветеранов, который остается примером беззаветной любви к Родине. Почти четыре года тяжелейших испытаний стали символом героизма и стойкости нашего народа-победителя. Сегодня мы отдаем дань уважения павшим во время борьбы с фашизмом, отдаем дань сплоченности, храбрости всех, кто противостоял угрозе, защищал нашу Родину на фронтах и трудился в тылу.

Вспоминая подвиг наших героев, мы сами становимся сильнее, гордимся прошлым нашей страны, без которого невозможно построить будущее. Наш долг — бережно охранять память о подвиге воинов-победителей, передавать из поколения в поколение правду о советских героях, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны и сокрушили фашизм!

Сегодня как никогда важно чтить подвиг нашего народа и передавать память о героях Великой Отечественной войны будущим поколениям. Их смелость, доблесть, отвага, навсегда останутся примером служения Отчизне. И пусть стойкость фронтовиков, ковавших Великую Победу, будет служить для нас нравственным ориентиром!

Низкий поклон нашим ветеранам — за самоотверженность, сплоченность, преданность своей Отчизне. От всей души желаю крепкого здоровья и долголетия участникам войны и труженикам тыла! Пусть каждый день будет наполнен любовью и заботой ваших родных и близких.

С Днем Победы!