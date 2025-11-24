Сергей Собянин поставил на вид мэру Томари. Нетривиальная проблема с банями требует решения

На трубы – вскладчину

Определённо, ситуация с банями в некоторых муниципалитетах оставляет желать лучшего. И масштаб этой проблемы, как мы выяснили, отнюдь не ограничивается Тымовским районом.

«Советский Сахалин» не раз писал о том, как в муниципальной бане этого райцентра по частям отваливалась прогоревшая труба. Однако местная администрация посчитала нецелесообразным заменять её на новую. Баню закрыли как аварийную. А народу, привыкшему к лёгкому пару, посулили через пару лет современный новострой согласно проектно-сметной документации.

Только вот уже более трёх лет минуло, а столь необходимого людям социального объекта в районном центре так и не появилось. Тымовчане вынуждены ездить на банные процедуры за десятки километров в соседние сёла. А там, случалось, помывочные из-за возросшей нагрузки тоже выходили из строя.

Недавно один тымовчанин, любитель берёзовых веников и пара, разместил в соцсетях такое объявление:

«Дорогие жители с. Кировское, Зональное, Ясное, пгт Тымовское! Общими усилиями ремонтируем баню. Установлены котлы, завезён материал для внутреннего косметического ремонта, но на замену системы отопления у МУП «Тепловик» отсутствуют финансовые возможности. Необходимо закупить трубы на сумму 140 тыс. рублей. Просим помочь. Баня очень нужна району. Перевод на карту Сбербанка по тел. 8-984-132-11-07. С обязательным указанием: на ремонт бани, ФИО и контактный телефон для финансового отчёта».

И какая-то часть этой суммы была собрана всклад­чину.

Собянин рассердился…

Следом в соцсетях появился ролик с Сергеем Собяниным (не московским, а томаринским). В банном прикиде он помахивал веником там, где должна была полыхать печь, отапливающая женское отделение общественной бани. Только не было в тёмном печном проёме ни огня, ни дыма. Оттого и прозвучала критика в адрес мэра Ольги Мажары. По словам Собянина, она знала о проблеме ещё с предвыборной поры, обещала её решить уже в качестве главы городского округа, но… бездействовала. Пришлось и губернатору Валерию Лимаренко сказать об этом во время его приезда в Томари.

Разве это дело: одна муниципальная баня на весь Томаринский район, да и та уже который месяц работает вполсилы? По субботам принимает женщин, по воскресеньям – мужчин. А едут они сюда из Красногорска (81 км), Ильинского (32 км по трассе и 27 км по прямой), Черемшанки (18 км), Пензенского (21 км по дороге и 16 км по прямой).

Причём если раньше приезжали семьями, мылись в двух отделениях и уезжали вместе, то теперь поездки удвоились, как и транспортные расходы. А путь у многих автолюбителей не по асфальту, по грунтовке… – Люди ко мне как к профессиональному сварщику не раз обращались, чтобы прогар в печи заварил, но это невозможно, она своё отслужила, – рассказал Сергей Собянин. – Было дело, когда ещё раньше котёл прохудился, я договорился с людьми, мы его вытащили. Металл из Холмска привезли, и я заварил прореху. Мы бы своими силами и новую печь поставили и денег не попросили, лишь бы её купили. Ведь здоровье начинается с чистоты тела и души, с бани.

После критического видеоролика Сергея Собянина в блоге мэра Ольги Мажары появилось сообщение, что 22 октября на сессии Собрания Томаринского муниципального округа депутаты одобрили выделение средств на котёл для муниципальной бани г. Томари и на ремонт котла в бане с. Красногорск. В день принятия бюджетных поправок начался поиск подрядной организации, которая изготовит и поставит котёл за 60 календарных дней. Так что в начале нового года, быть может, и произойдут эти радостные события.

Дым столбом

Многие островитяне, даже те, кто живёт в благоустроенных многоэтажных домах, любят баню больше домашней ванны. А в отсутствии общественных помывочных ходят в частные. И отчасти рискуют, потому что там участились пожары.

Свежий пример: в Александровске-Сахалинском 18 ноября в частной бане возникло сильное задымление, а в парной появился открытый огонь. До этого в марте и сентябре нынешнего года и в декабре 2021-го пожарные тушили возгорания в помывочных этого города.

В 2020 году горела частная баня в Южно-Сахалинске. В октябре 2021-го – в с. Правда Холмского района. В сентябре 2022-го полыхнула баня в Тымовском, в том же году случился пожар в деревянной бане Шахтёрска. В марте 2023-го горела помывочная в Охе, в апреле 2024-го – в с. Самарино Александровск-Сахалинского района. В Таранае Анивского района при пожаре рухнули кровля и стена частной бани на площади 88 кв. метров…

К беде чаще всего приводят нарушения правил противопожарной безопасности, неисправность электропроводки и печного оборудования. И этой негативной тенденции надо что-то противопоставить.

А что если?..

В материале «Ирония судьбы: нет лёгкого пара!» («Советский Сахалин» № 46 за 4 июля 2025 года) мы предложили правительству области реализовать проект с условным названием «Лёгкий пар в шаговой доступности». Ведь, по-хорошему, общественные бани должны быть в каждом населённом пунк­те. И их надо строить. Тогда люди избавятся от дискомфорта, да и услуги им будут оказывать качественно, с большей степенью ответственности.

Сейчас же многие живущие в частном секторе не могут позволить себе поездки за чистотой за десятки километров. Моются дома в тазиках и ванночках. А кое-кто через интернет-магазины обзавёлся душем-топтуном и соблюдает гигиену, расходуя ведро воды и заодно укрепляя икроножные мышцы.

Банный вопрос не банальный. Несомненно, он требует внимания местной власти, анализа и оперативного проектного решения.

Людмила Степанец.