Фотограф Сергей Андриенков ловит в объектив великолепие сахалинской природы

– Я заинтересовался фотографией после того, как нашел советские объективы отца, – рассказывает Сергей. – В молодости он увлекался съемкой на пленку. Через некоторое время я купил недорогой фотоаппарат и через переходники использовал найденные объективы.

Со временем Сергей обзавелся набором более современной техники и поменял камеру. Азы он постигал в интернете. Там черпал информацию для начинающих, ну а дальше только практика и опыт.

Южносахалинец занимается фотографией три года. А вообще его профессия никак не связана с творчеством – он работает юристом.

– Люблю фотографировать пейзажи, диких животных и путешествия по острову, – говорит Сергей. – Иногда интересные локации нахожу случайно. Так было, например, с танцующим лесом на Итурупе. По дороге в бухту обратил внимание на причудливо изогнутые лиственницы. Остановился, присмотрелся. И, конечно, сфотографировал эту не­обычную красоту.

В планах у фотохудожника побывать на южных и северных Курилах. И, конечно, поездить по России, так как в нашей стране много сказочных мест для фотографий.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.