Сеть алкогольных магазинов растет, как грибы

Думаю, южносахалинцы уже обратили внимание на рост сети магазинов, торгующих алкоголем. Кажется, ещё совсем недавно в городе господствовала «Гильдия», а теперь есть и «Бристоль», и «Винлаб», и «Пятница», появились ещё и торговые точки «Красное и белое». Причём магазины эти берут в кольцо наши многоквартирные дома, шагу не ступишь, чтобы не упереться в один из них.

У нас хлеб бывает трудней купить, чем водку. Хлебные магазины берут хлеб с расчётом продать за смену, чтобы не успел зачерстветь. Часто ошибаются, поэтому идя с работы после 17 часов, народ находит только пустые полки – уже разобрали. Досадно.

А вино и водка не черствеют, не портятся. Они всегда под рукой. На одном из магазинов «Бристоля» я даже видел вывеску, на которой было написано что-то вроде того «Товары около дома». То есть алкоголь отнесли к списку необходимых продуктов.

Я не ханжа, сам люблю посидеть в компании за щедрым столом, выпить хорошего коньяка в компании близких остроумных людей. Честно говоря, мне много лет хватало и «Гильдии».

Обилие винно-водочных магазинов провоцирует и бытовое пьянство, и алкоголизм. Говорят: «Свинья грязь найдёт» – дескать, кто хочет напиться, тот бутылку отыщет. То есть ограничения бесполезны. Я так не считаю.

Ребята, нельзя же так: хлеба не найдёшь, а алкоголя – хоть залейся.

Владимир Седов, г. Южно-Сахалинск.