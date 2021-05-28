«Северный городок», «Уюн» и другие. Под жилищное строительство в Сахалинской области определено 370 площадок

20 мая в Южно-Сахалинске на совещании, прошедшем под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, обсуждались вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья, реализации мероприятий по строительству арендного жилья, привлечения финансирования АО «ДОМ.РФ», комплексного развития территорий.

Как отметил, открывая совещание, вице-премьер, одной из важнейших задач, стоящих перед властями, является строительство комфортного жилья. «Для Сахалинской области, для Южно-Сахалинска вопрос строительства имеет принципиальное значение.

Сахалин занимает уверенно лидирующее место среди дальневосточных субъектов Российской Федерации по бюджетной обеспеченности. Это создает основу и возможности для того, чтобы Южно-Сахалинск развивался, становился красивым городом, чтобы люди получили комфортные условия. Ситуация начинает меняться в правильном направлении. Южно-Сахалинск выглядит лучше, чем до этого», – отметил он.

Рассматривались ход переселения из аварийного жилья, реализуемого в соответствии с указом президента РФ «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», и реализация действующих программ по переселению из аварийного жилого фонда. С января 2021-го по начало сентября 2026 года планируется переселить около 29 тыс. человек из аварийного жилого фонда площадью более 641 тыс. квадратных метров, расположенного на территории 18 муниципальных образований Сахалинской области. В этом году будет переселено 3,8 тыс. граждан, сообщила пресс-служба правительства региона.

Обсуждалась реализация мероприятий по строительству арендного жилья на территории Сахалинской области с привлечением финансирования АО «ДОМ.РФ», а также возможность строительства объектов инфраструктуры с помощью механизма инфраструктурных облигаций с использованием концессионных соглашений. Под жилищное строительство в субъекте определено 370 площадок. Пилотные проекты будут апробированы на площадках «Северный городок» и «Уюн» в Южно-Сахалинске.

Между региональным правительством и ПАО «Группа Компаний ПИК» заключено соглашение о реализации проектов комплексной застройки площадью более 800 тыс. квадратных метров на территории Сахалина.

Механизм комплексного развития территорий осуществляется в восьми муниципальных образованиях, площадь жилья составит почти 2,5 млн квадратных метров. В том числе в Южно-Сахалинске планируется реализовать проект «Северный городок» общей площадью жилья 500 тыс. «квадратов».

«Строительство нового современного жилья – один из самых актуальных вопросов для региона. Мы поставили задачу ежегодно вводить по 500 тысяч квадратных метров жилых площадей. И очень важно, что у нас появляются дополнительные возможности для привлечения средств на эти цели», – отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

По словам заместителя генерального директора АО «ДОМ.РФ» Дениса Филиппова, для развития рынка доступного арендного жилья в ближайшее время планируется подписание меморандума с руководством Сахалинской области. «Это даст старт возведению арендных домов в регионе. К реализации первого проекта можем приступить уже в этом году. Соглашение позволит привлекать в регион высококвалифицированные кадры, а также улучшать жилищные условия жителей, в том числе и льготных категорий. Кроме того, планируем применять в регионе механизм инфраструктурных облигаций для финансирования обеспечения инфраструктурой новых площадок под строительство. Это поможет снизить стоимость квадратного метра жилья и увеличить объемы жилищного строительства в регионе», – сказал он.

«Позиции у Южно-Сахалинска в сфере строительства достаточно передовые, губернатор использует все инструменты, которые сегодня в стране создаются для поддержки жилищного строительства. Это разные формы: строительство арендного жилья, механизм комплексного развития территорий, привлечение финансирования ДОМ.РФ. Но нельзя сказать, что всего, что делается, достаточно. Надо внимательно посмотреть зону жилой застройки, потому что у нас на Дальнем Востоке, в Сахалинской области земли более чем достаточно. С тем же деревянным домостроением посылать людей куда-то сильно за околицу, за много километров — неправильно. Потому что они будут тратить время своей жизни, сидеть в машинах — ехать обратно. Им будет неудобно получать медицинскую помощь, любые другие услуги оказывать. Надо все эти вопросы решать так, чтобы жителям было комфортно жить и работать», – подвел итоги Юрий Трутнев.

По итогам совещания Юрий Трутнев дал ряд поручений. Правительству Сахалинской области поручено рассмотреть проект по строительству 50 тыс. квадратных метров арендного жилья на территории Сахалинской области и проект меморандума о намерениях развития рынка арендного жилья в Южно-Сахалинске. В случае одобрения проектов регион должен обеспечить подписание соглашения с АО «ДОМ.РФ».

АО «ДОМ.РФ» рассмотрит предложение о привлечении финансовых средств на строительство инженерной инфраструктуры в Сахалинской области для реализации проектов жилищного строительства «Северный городок» и «Уюн» через механизм инфраструктурных облигаций.

Минвостокразвития России, минстрой России, государственная корпорация — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства совместно с правительством Сахалинской области подготовят и представят в правительство РФ согласованные предложения о распространении действия программы «Дальневосточная ипотека» на собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилом фонде, признанном таковым в соответствии с действующим законодательством, не имеющих иных жилых помещений, пригодных для проживания.

Виталий ШЕВЧЕНКО.