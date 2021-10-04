Северный морской путь значительно «позеленеет»

«Арктические флотоводцы» используют для доставки грузов в корсаковский Экополис газовые «ледоколы».

Одна из сессий в рамках Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина-2021» была посвящена обсуждению темы «Порты, судостроение, логистика». Участники коснулись вопросов, касающихся создания на юге Сахалина мультимодального международного логистического центра для развития нефтегазовых и промышленных проектов в Арктике и на Дальнем Востоке. А поскольку форум проходит под флагом экологии, не обошли стороной и зеленую повестку дня.

Предыстория

В январе 2020 года региональные власти озвучили планы по включению Сахалина в рабочую схему Северного морского пути (СМП). Для этого нужно задействовать сахалинские порты в качестве площадок для перегрузки грузовых контейнеров. По расчетам инициаторов, в 2019 году по Севморпути перевезли 20 миллионов тонн грузов, к 2025 году эта цифра увеличится в пять раз. Эту задачу поможет выполнить логистический хаб на острове.

Проект включен в инвестиционную программу, рассчитанную на пять лет. Его реализация позволит нарастить грузопоток, проходящий через регион, до 10 миллионов тонн грузов в год. Предстоит существенная модернизация островных портов. В частности, в Корсакове запланированы дноуглубление, продление морского причала, создание дополнительных площадей для складирования контейнеров и новых холодильных мощностей.

В начале сентября на расширенном заседании общественного совета на Восточном экономическом форуме также обсуждали перспективы развития СМП. Президент РФ Владимир Путин обрисовал масштабные перспективные планы. Севморпуть призван послужить ключом к развитию Арктики и Дальнего Востока. Большая часть дальневосточных грузов перевозится в европейскую часть страны именно этим путем. В перспективе этот морской коридор проляжет от Норвегии до КНДР. Для успешной навигации в жестких арктических условиях задействуют новейшие атомные ледоколы, а также спутниковые навигационные системы. В этих амбициозных планах важное место отведено Сахалину.

Что скажут «арктические флотоводцы»?

Модератор сессии Алексей Калинин из института исследований развивающихся рынков «Сколково» по очереди предоставлял слово спикерам. Первый заместитель генерального директора – главный операционный директор ПАО «Совкомфлот» (СКФ) Сергей Поправко рассказал о том, что компания работает в области, начиная с 2006 года, и за это время стала важной частью логистических цепочек в шельфовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». За это время перевезено около 215 миллионов тонн нефти 25 миллионов тонн сжиженного природного газа.

Флот СКФ обновляется, к имеющимся 19 судам добавится еще одно судно.
В июне 2021 года СКФ и «Сахалин Энерджи» заключили контракты на эксплуатацию двух танкеров «зеленой серии» – «Проспект Королева» и «Проспект Вернадского». Они будут переданы «Сахалин Энерджи» в 2024 году на 10 лет с возможностью продления на три года.

Особенность судов в том, что на них будут установлены носовые погрузочные устройства, а системы бункеровки будут адаптированы под прием топлива непосредственно из терминала сжиженного природного газа в порту Пригородное. Проще говоря, заправляться суда будут там же и тем же топливом, которое поступает в их емкости для транспортировки.

Александр Брынцев, директор по судостроению и наземной инфраструктуре компании «Росатом Карго», сообщил, что для работы в Арктике имеется современный ледокольный флот, который также пополняется. Предстоит наработать опыт по эксплуатации Севморпути в круглогодичном режиме, особенно в Восточной Арктике.

Участники обсуждения сошлись во мнении, что одна из важнейших задач на этом направлении – подготовка кадров соответствующего высокого уровня. Ибо судовождение во льдах принципиально отличается от судовождения по открытой воде. И далеко не каждый капитан наделен профессиональным чутьем, может распознать слабые места в мощных ледовых полях.

«Сахалин Энерджи» примет участие в нефтегазовом индустриальном парке. В этой связи подписан меморандум с «Корпорацией развития Сахалинской области» в рамках форума «Нефть и газ Сахалина».

Газ – груз, он же и топливо!

У СКФ уже есть опыт использования СПГ в качестве топлива для судов, полученный за период с 2018 по 2021 годы. Результаты впечатляют: выбросов с «зеленых» танкеров в среднем за год на 15 процентов меньше. К тому же на 95 процентов снижаются выбросы оксидов азота. Помимо этого, СПГ на 10 – 12 процентов снижает общий расход топлива и повышает энергоэффективность. В другом выражении, СПГ позволил за 2018 – 2021 годы сократить выбросы на 63 тысячи 873 тонны. Для того, чтобы снизить углеродный след на такую же величину, потребовалось бы посадить 1,48 миллиона новых деревьев!

Владимир СЛАВИН.

 

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