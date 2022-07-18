Представители КМНС обратились к губернатору

Сахалинские аборигены просят власти разобраться – кто тормозит развитие и защиту их исконной среды обитания.

В сообществе коренных этносов Сахалина нарастает напряжение. Осенью у них должен состояться очередной, девятый по счету, съезд, на котором решаются важные вопросы сохранения традиционного уклада жизни, а результаты за последние пять лет (с момента последнего мероприятия) весьма плачевные.

Так, во всяком случае, считает глава Региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» (АКМНС) Оксана Орлова и еще восемь общественников из числа островных аборигенов – все они подписали открытое обращение к губернатору области.

Полный его текст выложен на сайте Охинской местной общественной организации по сохранению культуры коренных этносов «Кых Кых». Среди поставивших свои подписи – член Общественной палаты области Екатерина Королева, представители сообщества аборигенов Поронайского, Охинского, Тымовского, Ногликского и Смирныховского районов. Вкратце претензии можно свести к неудовлетворенности работой органов власти (управление по работе с коренными малочисленными народами правительства региона и их представитель в облдуме) и ходом подготовки к съезду, в том числе и назначенной датой его проведения.

Больше всего подписавшие обращение сетуют на то, что к настоящему моменту не выполнено ни одно из протокольных поручений, которые были даны на заседании Совета уполномоченных представителей коренных малочисленных народов сахалинского Севера при региональном правительстве и подписаны губернатором. А это имеет существенное значение в таком важном вопросе, как разработка концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера нашего острова.

От нее во многом зависит сохранение и развитие традиционного уклада жизни, защита исконной среды обитания, пояснила Екатерина Королева. А еще, по словам Королевой, накопилось много вопросов по расходованию средств, которые выделяются «Сахалинской Энергией» в рамках Плана содействия развитию сообщества островных аборигенов. По этим, а также по другим проблемам претензии возникают еще и к региональному Совету уполномоченных представителей.

Перечислять их можно долго, но общий знаменатель один – общественность беспокоит, что съезд может пройти впустую. Поэтому аборигены ждут от губернатора «прямого вмешательства и наведения порядка в процессе подготовки съезда при активном привлечении коренного сообщества».

Евгений АВЕРИН.

От редакции.

Проблемы, поднятые в письме, возникли не вчера и требуют серьезного осмысления. В частности, в каком состоянии пребывает региональная политика поддержки коренных малочисленных народов Севера острова? И как понимают ее в самом сообществе: только как материальную поддержку ведения привычных рыболовства, охоты, народных промыслов или же как комплекс мер по сохранению и защите традиционной среды обитания?