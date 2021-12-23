Сезон без подъемника. Горнолыжников из Шахтерска лишили удобства ради их безопасности

Любителям горных лыж из Шахтерска приходится ждать милостей от природы – на склонах, где расположена трасса, еще недостаточно снега. А еще им придется ждать благосклонности проектировщиков и властей – от них зависит, когда на сопке восстановят канатную дорогу.

С небесной канцелярией более-менее понятно – осадков в достаточном количестве она насыплет уже в этом году. А вот с другой канцелярией не так все определенно.

Подъемник для горнолыжников работал несколько лет и стал уже привычной частью ландшафта. Построили его за счет средств местной казны. Но сотрудники Рос­технадзора выявили грубейшие нарушения безопасности и законодательства, которые, по их выводам, могли привести к травмам и даже к гибели. И по решению комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций Углегорского района сооружение было демонтировано.

В начале ноября в Шахтерске прошло выездное совещание представителей регионального минспорта и областной думы, было решено внести изменения в документацию на подъемник. Как рассказали в отделе культуры, спорта и молодежной политики углегорской администрации, подвижки в этом направлении уже есть. Бумажную работу рассчитывают завершить в феврале, корректировки готовит та же организация, что разрабатывала предыдущий проект.

Монтаж установки планируется на апрель. Обойдется все ориентировочно в 179 млн рублей.

Одним словом, в этом сезоне шахтерским любителям горных лыж придется обойтись без канатки. Но преградой это не будет, уверяют в районной мэрии, сопка не такая уж и высокая.

Аналогичные сооружения, как рассказали в региональном минспорта, есть еще в областном центре (в окрестностях городского парка), Холмске, Горнозаводске, Томари, Ма­ка­рове, Александровске-Са­ха­линском и на северных Курилах. Некоторые из них профинансированы из областного бюджета, некоторые из средств муниципальной и региональной казны.

Сергей РЯБОВ.