Сезон холодных фамилий. Немало островитян носят зимние родовые имена

Оказывается, в старину мальчикам, рожденным в студеные дни, славяне чаще всего давали имя Мороз. В надежде, что вырастут они крепкими, сильными, как русские морозы, и щедрыми на добро к добрым людям (вспомните сказочного Морозко и его отношение к Настеньке). Однако Морозом могли назвать и взрослого за холодный, колкий, непростой характер. Правда, такое случалось гораздо реже.

От этого славянского имени в числе первых образовались русские фамилии Мороз и Морозов. Сегодня они широко распространены в России и, в частности, на Сахалине и Курильских островах. В нашей редакции тоже много лет трудится добрая, обаятельная, интеллигентная Вера Морозова.

Где Мороз, там и Метель, Метелица и Вьюга. Такие имена в славянских семьях также давали детям, рожденным в зимнее ненастье. Хотя исследователи фамилий в некоторых уголках России обнаружили и другое. Там «Вьюгой» называли отчаянного и решительного, а также старательного и очень работящего человека. Быть может, родители и нарекали младенцев такими именами, чтобы эти качества определили их судьбу и характер. Поскольку есть в России населенные пункты с одноименными названиями, не исключено, что и топонимика оставила свой след в родовых именах.

В Южно-Сахалинске многие знают классного специалиста, заведующую фитосанитарным отделом филиала «Россельхозцентра» Лидию Андреевну Вьюгову. А в Холмске и областном центре жил и работал живописец и график, член Союза художников России Юрий Метельский. Всю свою жизнь он посвятил искусству, участвовал в различных выставках и конкурсах. Его картины, выполненные в самобытной динамичной (истинно «метельской») манере, представлены в фондах многих музеев. Творческое наследие Юрия Николаевича хранит яркие образы и впечатления художника об островной земле, которую он так любил.

Старинная фамилия Зимин не менее знаковая для зимнего сезона, чем преды­дущие. Ее обладатели есть среди жителей Южно-Сахалинска и других городских округов. Под таким псевдонимом читатели «Советского Сахалина» несколько лет читали интереснейшие аналитические публикации члена Союза журналистов России, редактора газеты «Советский Сахалин» Владимира Сорочана.

Фамилия Снегин(а) встречается на наших островах нечасто. Знатоки, изучающие значение родовых имен, считают, что перед ее обладателем стоит дилемма: какую сторону жизни выбрать – светлую или темную? Так что одни Снегины стремятся к высоким достижениям и хорошим отношениям с окружающими. Другие же не лишены гордыни и повышенной требовательности к другим, хотя сами нередко ленятся и не доводят начатое до конца.

Снежковы получили прозвище либо от предков, появившихся на свет во время снегопада, либо оттого, что были белолицыми и светловолосыми. Есть предположение, что от предков им могла передаться холодность, отчужденность, серьезность.

Фамилия Снегирев напоминает не только о снеге, но и о красивой певчей птичке с красными перышками на груди. А птицы в древней Руси почитались особо, им приписывалась особая сакральная роль. Не случайно среди русских родовых имен много «птичьих» фамилий.

Поскольку в древности малышам давали еще и прозвища (чтобы отвести злых духов), то Снегирями называли мальчишек, из которых должны были вырасти красные молодцы – добродушные, кроткие, доверчивые, послушные парни. Однако некоторые представители этого родового имени вопреки надеждам родителей с годами становились самолюбивыми, высокомерными и чопорными.

И все же Снегиревы в большинстве своем не лишены лидерских качеств. Они стремятся максимально раскрыть свой творческий потенциал. В нашей области есть тому пример. Региональным министерством цифрового и технологического развития области руководит Александр Снегирев. Выпускник Дальневосточного федерального университета по профилю «Прикладная математика в экономике», он сначала работал аналитиком, разработчиком и консультантом по внедрению в ряде компаний IT-технологий.

У него большой опыт по реализации крупных IT-проектов, государственных программ и популяризации госуслуг в масштабе страны. В 40 лет стать региональным министром – это более чем успешный карьерный рост для человека, сумевшего раскрыть и применить свои интеллектуальные и творческие возможности.

Есть в нашей области и островитяне, можно сказать, с новогодней фамилией – ¨лкины. Быть может, поэтому у них много друзей. Их любят в компаниях за спокойный нрав и доброжелательность. Только вот подмечено, что некоторым ¨лкиным сложно принимать самостоятельные решения, им по жизни нужен советчик и помощник.

Среди сахалинцев и курильчан замечены носители и таких зимних фамилий, как Льдовский, Ледяев, Ледовских, Леденев, Шубин, Тулупов. Есть Мерзляковы и Мерзликины, хотя два последних родовых имени, пожалуй, можно назвать всесезонными.

В регионе, как и прежде, рождаются малыши с «зимними» фамилиями. По информации руководителя агентства ЗАГС по Сахалинской области Натальи Спицыной, в 2020 году пополнение появилось в семьях Морозовых (3), Холодковых (1), Шубиных (2). В 2021-м зарегистрированы записи о рождении граждан с фамилиями: Метелица (1), Снежко (1), Шуба (1). Лидируют, как всегда, Морозовы (12)!

Людмила Степанец.