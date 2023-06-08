Сезон отопительный перерастает в подготовительный. В областном центре станет больше домов с круглогодичным горячим водоснабжением

Отопительный сезон в Южно-Сахалинске завершился по графику, 7 июня. На брифинге Игорь Попов, заместитель директора департамента городского хозяйства администрации областного центра и Максим Беккер, генеральный директор СКК – Сахалинской коммунальной компании (измененное официальное название – ООО «Инфраструктурные решения – Сахалин» УО АО СКК).

Как подчеркнул заместитель директора департамента, для коммунальников в этот же день стартует сезон подготовки к следующей зиме. Это ремонт муниципальных котельных, устранение неполадок в сетях, выявление слабых мест в системе и пр.

С точки зрения городских властей и руководства СКК, отопительный прошел в штатном режиме, практически без эксцессов. Сказать что их не было вообще не получится, потому как было заметное происшествие в начале февраля.

Тогда из-за сбоя в системе энергоснабжения вышло из строя оборудование на Комсомольском коллекторе, по которому тепло идет в часть областной столицы. Поэтому проблемы с теплом и подачей воды возникли в жилых домах в квадрате улиц Тихоокеанской и Комсомольской, проспектов Победы и Мира. Кипятком заливало дворы, парковки и дороги, пришлось ограничить подачу холодной воды. Одним словом, авария ударила по жителям прямо или косвенно. Пришлось потратить много усилий на ее устранение, к ликвидации привлекались службы МЧС.

Сейчас горячая вода остается в домах, которые подключены к центральным тепловым пунктам и имеют индивидуальны тепловые пункты (теплообменники). В нынешнем году в областном центре добавится 36 домов, где горячее водоснабжение будет круглогодичным. Список в скором времени появится на сайте Сахалинской коммунальной компании, сообщил Максим Беккер.

В некоторых домах горячая вода может сейчас на время исчезнуть, связано это с технологическими переключениями в системе.

Всего же на ремонтную программу Сахалинская коммунальная компания запланировала 500 млн рублей.

По словам Максима Беккера, более пристальное внимание уделят участку, где случилась февральская авария. По-прежнему в центре внимания остаются вопросы капитального ремонта подающей тепло инфраструктуры, тепловая изоляция труб, восстановление нарушенного после ремонта теплотрасс благоустройства.

К следующему сезону должен заработать новый объект СКК на территории областной больницы. Он запланирован в инвестиционной программе компании и позволит улучшить снабжение теплом и горячей водой и само лечебное учреждение, и появившиеся рядом новостройки. Сейчас идут последние приготовления к его строительству.

Еще одна приятная новость – ориентировочно с августа заработает центр обслуживания физических и юридических лиц, он расположится по адресу ул. Невельского, 38.

Офис позволит компенсировать неудобства, которые были у горожан с оплатой услуг СКК по квитанциям, передачей данных и пр.

– Корень проблемы в том, что СКК пришлось перейти на другой формат работы, – объяснил Беккер. – Раньше компания работала по договору на обслуживание своих потребителей с муниципальным расчетным центром, потом там сменилось программное обеспечение. Поэтому нам пришлось самостоятельно осваивать некоторые виды деятельности – в частности, печатать и разносить квитанции. Сейчас ситуация стабилизировалась, по крайней мере, массовых жалоб нет.

По-прежнему создают сложности неплательщики. Дебиторская задолженность за подачу тепла и горячей воды составляет 764 млн рублей, правда, она несколько снизилась. На 1,3 % по сравнению с прошлым сезоном возросла собираемость платы за услуги, сейчас она составляет 97,4 %. В суд с начала года подано более 1,5 тыс. исковых заявлений, взыскано 25,5 млн рублей долга.

Коммунальники стараются дать дополнительную мотивацию должникам. В частности, в прошлом году провели для них акцию, стимулируя прощением начисленной ранее пени. Подобная практика продолжится и в нынешнем году, вся информация появится на сайте СКК.

– Мы надеемся, что совместными усилиями удастся уменьшить задолженность, и это позволит повысить качество снабжения теплом и горячей водой, – отметил Игорь Попов.

Владимир Павлов.