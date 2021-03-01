Шаг к чистому пляжу. В Анивском районе модернизируют очистные сооружения

Модернизировать очистные сооружения запланировано в трех населенных пунктах – в Аниве, Таранае и Новотроицком. Что позволит решить многолетнюю экологическую проблему этих территорий. Рассматриваются все возможные варианты финансирования. Это, прежде всего, федеральные средства госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», а также минсельхоза РФ по программе «Развитие сельских территорий».

Кроме того, предложено использовать инфраструктурные облигации – новый механизм заимствования средств, который федеральное правительство одобрило для регионов. На Сахалине и Курилах он позволит реализовать проекты жилищного строительства и модернизации инженерной, транспортной и общегородской инфраструктуры.

Первые деньги на очистные сооружения в Анивском районе областные власти рассчитывают получить уже в этом году.

На этой неделе к централизованной системе водоотведения начали подключать местную войсковую часть. От системы водоотведения войсковой части к муниципальным сетям прокладывают трубопровод длиной 260 метров.

На проблему с очистными сооружениями в районе жители пожаловались губернатору, и он поручил навести порядок в этой сфере.

– Мы работаем над тем, чтобы сделать наши острова чистыми. Боремся со свалками, переводим на газ города и села. В Анивском районе, считаю, настала пора навести порядок с очистными сооружениями. Чтобы улучшилась экология и любимый жителями Анивский залив стал чище, – отметил Валерий Лимаренко.

Ирина НОВИКОВА.