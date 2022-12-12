Шаг на пути к взрослению. Мэр Южно-Сахалинска поздравил юных горожан с получением паспортов

12 декабря, в день Конституции РФ, для школьников Южно-Сахалинска, достигших особых успехов в учебе, спорте, творчестве, общественной деятельности, провели торжественную церемонию вручения паспорта гражданина РФ.

Поздравить ребят с важным событием пришли мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, руководители администрации города, руководитель южно-сахалинского УМВД Юрий Харченко, родители, учителя, тренеры.

– Дорогие ребята! Получение паспорта – это всегда важный и запоминающийся день для человека. Главный документ гражданина Российской Федерации — это свидетельство принадлежности к своей стране и еще один шаг на пути к взрослению. У нас в городе живет талантливая молодежь, и мы очень гордимся вами и вашими успехами. Верьте в себя, будьте счастливыми людьми! – сказал мэр.

Он подчеркнул, что администрация Южно-Сахалинска одной из своих ключевых задач видит создание условий для реализации потенциала детей и молодежи. При поддержке регионального правительства и федерального центра в городе строятся новые школы, обновляется инфраструктура учреждений, развивается дополнительное образование, создаются медиацентры, центры детских инициатив.

Глава города поблагодарил родителей и наставников за вклад в будущее города и страны.

На торжественном мероприятии паспорта получили: Диана Гилева (лицей № 2), Глеб Глущенко (лицей № 2), Дмитрий Ким (лицей № 2), Наталья Маркелова (школа № 22), Александр Топильников (гимназия № 1), Ярослав Молчанов (гимназия № 1), Кирилл Соболев (школа № 11), Никита Авдеев (школа № 26), Александра Машкина (школа № 1), София Отрок (школа № 26), Алиса Смирнова (школа № 23), Кристина Кулиш (школа № 8), Марк Пак (лицей № 1), Софья Резникова (школа № 22), Алексей Потапкин (гимназия № 3), Владимир Анисимов (школа № 14), Никита Богач (школа № 16), Надежда Че (школа № 8).

Также ребятам подарили брошюру с Конституцией РФ и фотоальбомы, выпущенные к 140-летию Юж­но-Сахалинска.

Ольга КУКЛИНА.