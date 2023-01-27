Шагнем за рамки

Когда в июне 2021 года в редакции первоначально обсуждалась эта юбилейная акция, посвященная 75-летию Сахалинской области в ее нынешних границах, было решено представлять по одной композиции каждого автора. И действительно, какое-то время мы четко следовали этому правилу.

Правда, случались и исключения. Если оказывалось, что у участника проекта несколько песен и они хороши, мы предлагали читателям ознакомиться, по крайней мере, еще с одной.

Но со временем пришло понимание, что не надо сдерживать порывы и количественно ограничивать нашу песенную коллекцию. Ведь каждое произведение – по сути, искреннее признание в любви к родным островам, порой незатейливое, но имеющее право быть услышанным. Да и композиции мэтров российской эстрады не стоит загонять в узкие рамки редакционной концепции.

Итак, сегодня мы представляем третью (!) песню нашего земляка из Александровска-Сахалинского, ныне известного российского композитора (в его активе более 200 песен для звезд оте­чественной эстрады) и исполнителя Игоря Слуцкого.

В проекте «Воспетые острова» он отметился двумя премьерными работами – «Итуруп, Кунашир, Шикотан» (см. «Советский Сахалин» за 14 января 2022 года) и «Три Брата» (номер за 4 февраля 2022 года). Они появились как результат творческой поездки в островной регион. Но есть у Слуцкого и замечательная композиция «Сахалин», навеянная сердечными встречами на родной земле. Это и помогло композитору-вокалисту создать свой неповторимый музыкальный образ острова.

Мелодия и слова (особенно припева) легко запоминаются:

«Сахалин, Сахалин, Сахалин

Снова первым сегодня проснется.

Сахалин, Сахалин, Сахалин –

Это там, где рождается солнце».

Так что подпевайте земляку. И хорошего вам настроения!

Людмила Степанец.

В новом году мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

По теме:

13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян

22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»

29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»

5 августа 2021 – Душевный шансон

12 августа 2021 – Хит от ветра юности

19 августа 2021 – Признание в любви

26 августа 2021 – Суперстар Кунашира

2 сентября 2021 – Гавань его мечты

9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»

16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова

23 сентября 2021 – Каждый год по песне

30 сентября 2021 – Премьера песни

7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля

14 октября 2021 – Тезка острова Юрий

21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…

29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»

2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»

11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии

18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»

25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева

2 декабря 2021 – Между небом и землей

9 декабря 2021 – Почти загадочная история

16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая

23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое

29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»

13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта

20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»

28 января 2022 – Творческая удача

3 февраля 2022 – Еще одна премьера

10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку

17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора

24 февраля 2022 – Возвращение на остров

3 марта 2022 – Всему свету по строчке…

10 марта 2022 – О Сахалине с любовью