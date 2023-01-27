Шагнем за рамки

Когда в июне 2021 года в редакции первоначально обсуждалась эта юбилейная акция, посвященная 75-летию Сахалинской области в ее нынешних границах, было решено представлять по одной композиции каждого автора. И действительно, какое-то время мы четко следовали этому правилу.

Игорь Слуцкий.

Правда, случались и исключения. Если оказывалось, что у участника проекта несколько песен и они хороши, мы предлагали читателям ознакомиться, по крайней мере, еще с одной.

Но со временем пришло понимание, что не надо сдерживать порывы и количественно ограничивать нашу песенную коллекцию. Ведь каждое произведение – по сути, искреннее признание в любви к родным островам, порой незатейливое, но имеющее право быть услышанным. Да и композиции мэтров российской эстрады не стоит загонять в узкие рамки редакционной концепции.

Итак, сегодня мы представляем третью (!) песню нашего земляка из Александровска-Сахалинского, ныне известного российского композитора (в его активе более 200 песен для звезд оте­чественной эстрады) и исполнителя Игоря Слуцкого.

В проекте «Воспетые острова» он отметился двумя премьерными работами – «Итуруп, Кунашир, Шикотан» (см. «Советский Сахалин» за 14 января 2022 года) и «Три Брата» (номер за 4 февраля 2022 года). Они появились как результат творческой поездки в островной регион. Но есть у Слуцкого и замечательная композиция «Сахалин», навеянная сердечными встречами на родной земле. Это и помогло композитору-вокалисту создать свой неповторимый музыкальный образ острова.

Мелодия и слова (особенно припева) легко запоминаются:

«Сахалин, Сахалин, Сахалин
Снова первым сегодня проснется.
Сахалин, Сахалин, Сахалин –
Это там, где рождается солнце».

Так что подпевайте земляку. И хорошего вам настроения!

Людмила Степанец.

В новом году мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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