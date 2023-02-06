Шахматная королева. Татьяна Маринина развивает профессиональный шахматный спорт на островах

Два года назад на телеэкраны вышел сериал «Ход королевы», и популярность шахмат резко возросла. Особенно среди девочек, которые захотели стать такой же, как их любимая главная героиня. А, между прочим, на Сахалине есть своя шахматная королева – Татьяна Маринина, исполнительный директор федерации шахмат Сахалинской области. Она призер первенства Европы, дважды призер первенства России и двукратная чемпионка Дальнего Востока.

Татьяна ведет занятия в двух гимназиях, преподавала три года в СахГУ, сейчас у нее более сотни учеников. Ее 14-летняя дочь Алиса пошла по стопам матери и уже стала многократной чемпионкой нашего региона по шахматам в своей возрастной категории.

– Очень часто у меня спрашивают: а почему шахматы – это спорт? Ведь люди просто сидят и двигают фигуры, – говорит Татьяна Маринина. – Вообще, в шахматах всегда есть чувство соперничества и игровой азарт. С точки зрения подготовки к турниру шахматы даже сложнее других видов спорта, так как соревнования могут длиться пять – девять дней. Или даже дольше. Такие длинные дистанции тяжелы физически и психологически. Если понаблюдать за профессиональными шахматистами во время игры, то можно заметить у них на лице капельки пота. Визуально кажется, что спортсмен просто спокойно сидит на стуле, но, на самом деле, тяжело выдерживать партии по пять – шесть часов.

Как и в любом профессиональном спорте, заниматься шахматами начинают с раннего детства. В островной федерации шахмат самому молодому гроссмейстеру 12 лет.

Татьяна Маринина уверена, что шахматы – замечательное хобби, которым можно заниматься всю жизнь. И польза от него велика: дети развивают память, пространственное мышление, тренируют навык быстро принимать решение в нестандартной ситуации.

Но для профессиональной деятельности в будущем ребенка нужно приобщить к шахматам уже лет с шести. И посвящать этому занятию ему придется ежедневно более пяти часов.

– Я начала заниматься в шесть лет, – рассказала Маринина. – И вышла на чемпионат России и первенство Европы. Но профессиональный спорт нельзя совмещать с чем-то еще. И когда у меня родилась дочь, я на десять лет прекратила играть. После вернулась к шахматам, но уже в качестве тренера, так как хочется передать свой опыт.

Некоторые родители приводят на занятия своих детей в надежде, что благодаря шахматам они начнут лучше понимать математику. Но игра никак не поможет изучению этой науки, – говорит она. – Да, шахматы научат лучше анализировать, планировать, принимать решения без проблем, но математику надо изучать отдельно.

Кстати, в гимназии № 1 имени А. С. Пушкина есть не только шахматная секция, но и детско-родительский клуб, в котором проходят семейные игры за черно-белой доской.

Также в школах Южно-Сахалинска учителя хотели реализовать федеральную программу «Шахматы в школу», но, по словам Татьяны Марининой, пока для этого не хватает педагогов.

В Южно-Сахалинске дети занимаются в шахматном клубе при Дворце детского и юношеского творчества, в секциях при школах. В клуб по вечерам приходят и взрослые люди, чтобы сыграть партию. Еще у сахалинцев популярны онлайн-шахматы.

– У шахматных спортсменов на Сахалине есть будущее. Тренеры с мастер-классами два года выезжали на север Сахалина и Курильские острова, – говорит Татьяна Маринина. – После этого дети приезжают в Южно-Сахалинск на соревнования. Они уже могут играть профессионально и принимать участие в чемпионатах. Или даже становиться тренерами.

Раньше российские шахматисты могли участвовать в европейских соревнованиях. С этого года подписано соглашение о переходе России из европейской шахматной лиги в азиатскую. Так что, может быть, это даже упростит дальневосточникам путь в профессиональный спорт.

Ежегодно на Сахалине проводится более 40 соревнований по шахматам: чемпионаты и первенства города, области, матчевые встречи, онлайн-турниры, спортивные лагерные смены, соревнования по прикладным видам шахмат, Гран-при по блицу для взрослых и фестивали для детей. Детей, к слову, занимается около тысячи.

В Южно-Сахалинске проходят соревнования для школьников «Белая ладья». 54 юных шахматиста из 14 школ борются за путевки на областной этап всероссийских соревнований.

Марина ЗОТОВА.