«Шаман» в Ногликах. На Сахалине выпустили первый мультфильм на нивхском языке

Основой сюжета анимации стала народная сказка «Шаман». Реализовать идею ее экранизации смогла библиотека имени В. М. Санги в Ногликах. Сотрудники подали документы на конкурс социальных проектов и выиграли его.

– Я занимаюсь нивхской культурой с 2000 года, – рассказала директор библиотеки Ольга Рожнова. – Когда познакомилась с нивхами, их традициями, вникла в них, узнала об уникальности языка, поняла, что будет трагедия, если мы все это сокровище потеряем. Изначально ставила для себя цель сохранить то, что есть. Я жила в Евпатории, а на Сахалин прилетела ради мужа. Иногда шучу, что у нас был типичный курортный роман. Длится он уже 35 лет. А в 2000 году мы переехали в Ноглики, где и познакомилась с нивхами. Тогда мы и записали первые сказки. Издавали книжки, дети рисовали иллюстрации. И смеялись надо мной, и ругали. Но когда тебе нравится то, что ты делаешь, мнение других не имеет значения. Тем более, язык младописьменный, и толком никто не знает, как правильно пишется, кроме Владимира Санги, классика нивхской литературы.

Видео к истории появилось при помощи мастерицы по рыбьей коже Вероники Осиповой, а текст на русском прочитал артист театра и кино Сергей Варчук. Он приехал на остров на гастроли. После спектакля в Ногликах сотрудники библиотеки обратились к нему с необычной просьбой: озвучить сказку. Он с удовольствием согласился.

А еще, как говорит Ольга Рожнова, сказка про шамана и двух его жен хранится в библиотеке Конгресса США. Несколько лет назад в Ноглики приезжал американский исследователь Дэвид Михалифи, который занимается методиками сохранения и возрождения языков коренных народов.

– К нам он зашел, чтобы почитать «Остров Сахалин» Чехова на русском языке, – рассказала Ольга Рожнова. – А мы ему рассказали о нашей работе с нивхами. Он настолько был впечатлен, что вместо четырех месяцев пробыл в поселке полгода. Даже перевел «Шамана» на английский язык и подарил библиотеке. Уезжая, он сказал: у ваших языков есть будущее.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.