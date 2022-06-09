Шашлык под музыку. Тематическая ярмарка ко Дню России состоится в Южно-Сахалинске

Торговая площадка будет работать 11 июня с 10.00 до 16.00 южнее ТЦ «Дом торговли» (пр. Мира, 106а).

Местные товаропроизводители представят свою продукцию: хлеб и хлебобулочные изделия, рыбу, мясо, яйцо, кондитерские изделия, мед, молоко, молочную продукцию.

Также жители и гости областного центра смогут приобрести товары ручной работы от ремесленников. Покупателям предложат свежую выпечку, мясные полуфабрикаты и кондитерские изделия, свежеприготовленные куры гриль, шашлыки и шаурму.

С 11.00 до 13.00 состоится концертная программа. Свои творческие номера зрителям представят вокальная студия «Star Voice», фольклорный армянский ансамбль «Аракс», танцевальный коллектив «Интернешнл», танцевальный коллектив «Lumiere», вокальный ансамбль «Мечта».

Будут конкурсы и призы.