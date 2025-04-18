Шашлыки отменяются: циклоны уже на подходе к Сахалину

Сахалинский апрель предстает во всей своей красе – демонстрирует крайне неустойчивый характер погоды. Вот и предстоящие выходные с пасхальными радостями и огородно-дачными хлопотами пройдут на пасмурном фоне с осадками в виде дождя со снегом.

В региональном управлении гидрометеослужбы сообщили, что погоду испортит целая серия небольших, скоростных циклонов из Японского моря. Эти атмосферные воронки заденут юг Сахалина и Курил. Районы, расположенные севернее, особых потрясений не испытают – их прикрывает своим крылом антициклон, бросивший якорь в северной части Охотского моря.

Как все будет выглядеть в хронологическом порядке? Ночь с пятницы на субботу осадков не обещает, днём в субботу временами будет идти умеренный дождь – в пределах 3-7 мм. Следующая ночь также пройдет с небольшими осадками, в воскресенье возможен дождь со снегом. Сильных порывов ветра не ожидается. Дополнит эту погодную панораму похолодание: днем столбики термометров будут подниматься максимум до плюс 3 – 4°, ночью до плюс 1°.

В первый день новой рабочей недели не исключаются дожди, а дальше постепенно погода нормализуется.

Семён РЕЧКИН.

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