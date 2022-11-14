Шатающийся турник

Южно-Сахалинск избавляется от старых и потенциально опасных игровых площадок.

Эта работа ведется под личным контролем мэра города Сергея Надсадина. Напомним, все спортивные и игровые комплексы должны быть приведены в соответствие с требованиями безопасности технического регламента Евразийского экономического союза.

Ранее по поручению главы областного центра началась инвентаризация игровых и спортивных площадок на территории городского округа. На каждый объект должен быть заполнен электронный паспорт со сведениями о балансодержателе (за площадки, которые находятся в реестре муниципального имущества, в Южно-Сахалинске отвечают несколько балансодержателей), дате ввода в эксплуатацию, количестве элементов, техническом состоянии и проч. Одна из важнейших задач — выявление объектов, подлежащих демонтажу.

В жилых микрорайонах инвентаризация завершена. Эти площадки закреплены за департаментом городского хозяйства. В общей сложности обследовано более 630 дворов. По результатам проверки должны быть демонтированы 208 их элементов. Это, в большинстве своем, ветхие металлические конструкции, которые могут представлять опасность: старые горки, турники, перекладины и т. п. Часть объектов уже демонтирована: непригодные для эксплуатации конструкции убирают и вывозят для дальнейшей утилизации.

Ряд объектов обслуживает МУП «ЖЭУ-10»: предприятие должно демонтировать 59 элементов. Эта работа сейчас в активной стадии.

Проводятся мероприятия на объектах департамента культуры. Так, например, принято решение о консервации игровой площадки перед ДК «Родник» в Березняках. Объект готовится к ремонту. На площадках городского парка инвентаризация продолжается. Определен окончательный список объектов, подлежащих консервации и последующему ремонту.

Завершена инвентаризация 115 спортивных площадок на всей территории городского округа, находящихся на балансе МАУ «Спортивный город». На объекты нанесены инвентаризационные номера, установлены информационные таблички о правилах безопасного использования и телефоны обслуживающей организации.

Самым многочисленным стал список объектов, находящихся на балансе департамента образования. Это 5299 единиц на территориях детских садов и школ. Сейчас завершен первый этап — перепись объектов.

Также администрация города начала работу по занесению детских площадок в местах общего пользования и во дворах на цифровую карту Южно-Сахалинска. Она будет размещена на сайте администрации.

Детская площадка — элемент общего имущества. Все работы по капремонту территорий, где устанавливаются малые архитектурные формы, детские площадки, игровые комплексы, проводятся только при положительном решении собственников. Решение об устройстве новых площадок должны принимать собственники помещений в многоквартирном доме.

Виталий ШЕВЧЕНКО.