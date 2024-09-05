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Шесть десятков контейнеров доставлено из Архангельска на Сахалин по Северному морскому пути

Тридцать девять дней понадобилось судну «Леди Д», чтобы дойти из Архангельска в Корсаков через несколько морей Северного Ледовитого и Тихого океана: Белое, Баренцево, Печорское, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово и Охотское.

4 сентября Корсаков встретил судно, выполнившее первый в этом году субсидируемый каботажный рейс по Северному морскому пути. Порт Сахалина впервые стал конечной точкой СМП, как и планировали в начале ХХ века адмирал Степан Макаров и химик Дмитрий Менделеев.

Островные предприниматели выбрали такой маршрут доставки грузов. «Леди Д» везла 234 контейнера, около шестидесяти из них предназначены островитянам. Большую часть похода судно провело в сложной ледовой обстановке. Но, как уверяет областной министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Жоголев, это быстрее, чем доставка грузов по железной дороге.

Марк Шейдер.

 

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