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Шесть городов Сахалинского региона стали победителями Всероссийского конкурса проектов благоустройства

НА СНИМКЕ: проект смотровой площадки «Спящая красавица» с лестницей в Южно-Курильске.

На форуме «Развитие малых городов и исторических поселений», который состоялся в Калуге, объявили победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Сразу шесть городов на Сахалине и Курилах получили федеральную поддержку на благоустройство.

Современные общественные пространства появятся в Холмске, Корсакове, Аниве, Макарове, Курильске и Южно-Курильске. Реализация проектов благоустройства начнётся в следующем году. Общий объём федерального финансирования – 500 млн рублей.

На третий этап благоустройства набережной Корсаковки выделено 150 млн рублей. Там появится мультикультурный квартал и пространство для приобщения к русским традициям и культуре.

В Холмске благоустроят территорию экологического парка «Зелёная гавань», а в Южно-Курильске – смотровую площадку «Спящая красавица». Каждый из проектов получит по 100 млн рублей федерального гранта. По 50 млн рублей выиграли заявки от Анивы, Макарова и Курильска. Там обустроят территорию парка «Заречье», создадут сквер «Северный ветер» и пешеходную зону, сообщила пресс-служба правительства области.

При разработке проектов благоустройства главный упор был сделан на семейный отдых. На пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений» председатель правительства РФ Михаил Мишустин обозначил, что Президент Владимир Путин особо отмечает роль семьи в жизни страны, подчёркивая, что именно вокруг неё и детей строятся практически все действия и решения государства.

– Уверена, что воплощение этих проектов не только изменит внешний вид островных городов, но и сделает их более комфортными и уютными. Это не просто парки и зоны отдыха, это полноформатные проекты, которые преобразуют пространство, определяя новое направление развития для всей области, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Ирина НОВИКОВА.

СПРАВКА

В Сахалинской области победителями Всероссийского конкурса стали уже 18 проектов благоустройства общественных пространств. На их реализацию в общей сложности выделено около 1,7 млрд рублей.

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