Шесть сахалинских проектов благоустройства прошли первый этап Всероссийского конкурса

Все представленные Сахалинской областью для участия в конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды в Дальневосточном федеральном округе проекты прошли техническую экспертизу. За выделение средств из федерального бюджета борются проекты благоустройства общественных пространств из Долинска, Корсакова, Макарова, Курильска, Холмска и Южно-Сахалинска.

Пакет документов отправлен в Минстрой России.

Размер призового фонда конкурса составляет 3,1 млрд рублей. Эти средства распределят среди 32 победителей в соответствии с категориями.

– Благоустройство любого общественного пространства проводится в первую очередь для создания комфортных условий для досуга и отдыха жителей, в нашей области этому уделяется большое внимание. Вместе с тем конкурс открывает возможности привлечь федеральное финансирование на преображение новых мест для отдыха сахалинцев, поэтому мы с радостью откликнулись на возможность поучаствовать, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Сахалинская область представила проекты комплексного благоустройства набережной реки Рогатка в Южно-Сахалинске (2 этап), Янтарный парк, благоустройство и развитие спортивно-оздоровительного парка в Долинске, сквера в Корсакове по улице Краснофлотской, 9 (2 этап), обустройство общественной территории площади Мира по улице Советской в Холмске, смотровой площадки в районе улицы 60 лет Октября и обустройство пешеходной лестницы видовыми карманами в Курильске, а также Этнографического парка «На краю земли» в Макарове.

Ранее презентации проектов рассмотрели на заседании региональной межведомственной комиссии, к обсуждению привлекли активных жителей, которые одобрили идеи преображения новых общественных пространств. Итоги конкурса подведут 28 апреля в Магадане с участием министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина, сообщает пресс-служба регионального правительства.