Шестеро сахалинцев погибли в зоне специальной военной операции

Как сообщили в правительстве области, это прапорщик Михаил Фадеев из Корсакова, ефрейтор Валерий, Садыков из Поронайска, рядовые Владимир Егоров ( с. Михайловка Александровск-Сахалинского района), Михаил Шутов ( Тымовское) , Александр Игнатьев ( Томари ) и Максим Листов из Углегорска.

— Мы будем помнить об этих героях, мужественно сражавшихся за нашу Родину, жизнь и безопасность людей. Выражаю искренние соболезнования родным и близким,- написал в соцсетях губернатор Валерий Лимаренко -Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.