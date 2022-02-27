Шестерых туристов, потерявшихся в Корсаковском районе, разыскивали спасатели

В субботу после обеда группа туристов выехала с базы отдыха в сторону мыса Великан на снегоходе с санями, а к назначенному времени не вернулась. Поиски пропавших вечером результатов не дали, решено было продолжить спасательную операцию в светлое время суток  уже с привлечением вертолета.

Утром из аэропорта города Южно-Сахалинска на поиски потерявшихся туристов вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями  на борту.

Обследовав территорию предположительного нахождения людей, они обнаружили группу в  на территории рыбоперерабатывающего предприятия «Соловьёвка». По сообщению пресс-службы главного управления МЧС России по Сахалинской области, в  медицинской помощи туристы не нуждались Их  посадили на вертолет и доставили  в южно-сахалинский аэропорт.

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