Шестерых туристов, потерявшихся в Корсаковском районе, разыскивали спасатели

В субботу после обеда группа туристов выехала с базы отдыха в сторону мыса Великан на снегоходе с санями, а к назначенному времени не вернулась. Поиски пропавших вечером результатов не дали, решено было продолжить спасательную операцию в светлое время суток уже с привлечением вертолета.

Утром из аэропорта города Южно-Сахалинска на поиски потерявшихся туристов вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.

Обследовав территорию предположительного нахождения людей, они обнаружили группу в на территории рыбоперерабатывающего предприятия «Соловьёвка». По сообщению пресс-службы главного управления МЧС России по Сахалинской области, в медицинской помощи туристы не нуждались Их посадили на вертолет и доставили в южно-сахалинский аэропорт.