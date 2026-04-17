Шествие «Бессмертного полка» проведут на Сахалине в День Победы

Акция «Бессмертный полк» пройдет в островном регионе 9 мая в очном формате. Основное шествие запланировано в Южно-Сахалинске.

Жители районов области также выйдут на улицы с портретами героев.

Подготовку к празднованию Великой Победы обсудили на заседании оргкомитета под руководством губернатора Валерия Лимаренко.

В прошлом году марш объединил 21 тысячу сахалинцев и курильчан, 10 тысяч прошествовали по улицам областного центра.

– «Бессмертный полк» – символ единства поколений. Мы отдаем дань уважения предкам, освободившим мир от фашизма, чтим их подвиг и бережно сохраняем историю. Уверен, в этом году на шествие выйдут тысячи потомков победителей. Уделим самое пристальное внимание их безопасности, – отметил Валерий Лимаренко.

Как рассказал руководитель регионального штаба «Бессмертного полка» Андрей Фугенфиров, сбор участников начнется с 8:00 утра в западной части площади Победы. После военного парада колонна двинется по улице Горького, спустится по Коммунистическому проспекту до Воскресенского собора, где шествие завершится. Впереди полка юнармейцы будут нести Знамя Победы.

Наряду с основным шествием акцию проведут и в других форматах – в школах, детских садах, в личном и общественном транспорте. Будет продолжен и завоевавший популярность формат онлайн-«шествия». Портреты и истории героев будут круглосуточно транслировать на сайте акции.

На заседании оргкомитета «Победа» глава региона подчеркнул: ветераны – центральные участники всех праздничных мероприятий, и забота о них остается одним из приоритетов социальной поддержки. На Сахалине и Курилах сегодня проживают 160 ветеранов. Из них только шесть – участники Великой Отечественной войны, всем присвоено звание «Почетный гражданин Сахалинской области».

К празднику участникам войны выплатят по 75 тысяч рублей. По 50 тысяч рублей получат жители блокадного Ленинграда, участники трудового фронта, бывшие несовершеннолетние узники фашизма. Не останутся без финансовой поддержки и «дети войны» – 11,5 тысячи человек получат по 5 тысяч рублей.

В преддверии Дня Великой Победы каждый герой получит персональное внимание от представителей органов власти, депутатов, волонтеров, общественников. Для ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на парад, устроят поздравления на дому.

Важным направлением остается также благоустройство воинских мемориалов и мест захоронений, чтобы они были достойны памяти победителей.

Губернатор поставил задачу – до 1 мая завершить все работы. Помогают наводить порядок волонтеры, студенты и военнослужащие.