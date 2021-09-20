Шикотанская кругосветка. Юные исследователи-экологи из «Родника» впервые десантировались на острове и обошли его весь по периметру

Незабываемое путешествие с приключениями, отработкой туристических навыков и проведением научных наблюдений стало очередной вехой в богатой истории экологического центра «Родник». Прежде родниковцы дважды высаживались на Итурупе и один раз на Кунашире. Руководитель экоцентра Александра Зацаринная сообщила, что разрабатываются планы по покорению северного острова Курильской гряды – Парамушира.

К путешествию протяженностью более сотни километров, которое длилось 12 дней, родниковцы готовились заранее. Основательно изучили теорию, географические условия Шикотана, его историю, геологию, флору и фауну. Учли опыт предшественников и провели ряд практических занятий по ориентированию на местности, по применению различного снаряжения. Последнее было особенно важно, поскольку «Родник» приобрел современные каски, страховочные системы, прочую снарягу, а нужно уметь ею пользоваться.

По прибытии на остров участники экспедиции очень скоро поняли, что составленный ими маршрут придется корректировать. Пройти по периметру по морскому побережью во многих местах просто нереально, потому что прибрежные скалы отвесны и пройти берегом не дают мощные «прижимы». Стало очевидно и заблуждение некоторых географов, прозвавших Шикотан плоским островом. На самом деле маршрут пролегал по пересеченной местности со множеством спусков и подъемов. Преодоление пути потребовало больших физических усилий и выносливости. Только что путник карабкался вверх на скалу, и вот он уже в болотистой низине. И так по многу раз в день!

В пути, несмотря на трудности, участники вели исследовательско-познавательную работу. Познакомились с коварным, обжигающим растением иприткой. Встретили полянку костяники, как еще называют дерен канадский, у которой ягоды вдвое крупнее, чем на Сахалине. В скальных массивах попадались разломы, где можно было видеть состав горных пород и «читать» по слоям историю формирования этих скал.

Ну и конечно, романтика! Начало путешествия пришлось на пик звездного дождя. Поэтому в ясную погоду в темное время суток, чуть отойдя в сторону от походного костра, можно было наблюдать это фантастическое зрелище на небосводе. Но больше всего путников впечатлили восходы и закаты над океаном.

На финише, в последний день путешествия, по старой родниковской традиции развели большой костер в бухте Церковной. Звучали походные песни, воспоминания о прежних странствиях и, конечно, планы на будущее. Впереди – традиционный экологический слет, а затем, если погода позволит, состоится поход на озеро Буссе, сообщила Александра Зацаринная.

Интересным инициативам – зеленый свет!

Шикотанскую кругосветку «Родника» поддержало региональное правительство. Какие еще проекты осуществляются в Сахалинской области? Подробно об этом рассказывает Елена Ульянова, ведущий советник отдела по развитию институтов гражданского общества департамента общественных коммуникаций регионального правительства:

– Речь идет о конкурсе социальных проектов на гранты регионального правительства.

«Родник» идет своим путем, ежегодно участвует в этом конкурсе и побеждает, получает финансирование. К сожалению, в целом туристическое направление еще не очень развито. Всего направлений, которыми мы занимаемся, – одиннадцать. Главное условие – проекты должны быть социально значимыми. Например, областное правительство поддержало экологический проект общественной организации «Клуб «Бумеранг», направленный на защиту морских животных от экологического мусора, пластика…

Интересны и содержательны проекты, связанные с культурными традициями разных народов. На днях общественная организация «Сахалинские корейцы» провела в Южно-Сахалинске колоритный и запоминающийся «Фестиваль Кимчхи».

В начале лета землячество Бурятии «Байкал» провело свой праздник – фестиваль «Буузын баяр — Праздник бууз». В Холмском районе заработала экологическая тропа на гору Татарскую. В ее создании приняли участие местная организация инвалидов и спортсмены-каратисты. Они проложили эту тропу, обустроили и взяли на себя поддержание ее в чистоте. Получилось, что два разных проекта объединили усилия разных людей. В их реализации, помимо правительства Сахалинской области, поучаствовали Сахалинское морское пароходство, спортсмены, курсанты мореходки…

25 сентября в Поронайске откроется экологический форум. Местные экологи-общественники обещают нечто грандиозное.

В Охе в сентябре общественники коренных малочисленных народов Севера проводят «Город мастеров» – пригласят умельцев и рукодельниц. На мастер-классах они поделятся своим опытом и умениями.

Один из положительных эффектов грантовой поддержки – создание центров притяжения, объединения людей из разных групп населения, тех, кто искренне хочет реализовать себя, изменить к лучшему окружающий мир и помочь ближним.

По региональной линии грантовой программы в 2021-м году конкурсов уже не будет, но продолжается федеральный конкурс фонда президентских грантов, который на областном уровне ведет департамент общественных коммуникаций правительства области. Авторы новых проектов могут обратиться по всем вопросам по телефону: 8 (4242) 670-297. Мы всегда готовы помочь, проконсультировать.

Немало полезной информации можно почерпнуть на сайте правительства области в разделе «Общество и политика».

Семен РЕЧКИН.

К слову

Широка география проектов, реализуемых при поддержке регионального правительства: Холмск, Поронайск, Курилы… По словам Елены Ульяновой, всегда очень активен Кунашир. А вот в СевероКурильске пока с общественными инициативами туговато – видимо, сказывается отдаленность.

О планах на 2022 год департамент сообщит в декабре. Ведомство оказывает авторам проектов всестороннюю помощь – организационную и информационную – на разных этапах, включая оформление отчетности.