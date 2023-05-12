Школа в планировочном районе Южно-Сахалинска получит дополнительные квадратные метры

Число жителей Лугового, планировочного района Южно-Сахалинска, растет. А парт в местной школе № 30 не хватает – существующее здание рассчитано на 640 детей, а обучаются в ней 930. Поэтому занятия приходится проводить в две смены. Около 20 процентов школьников вынуждены ездить из Лугового на учебу в центр города.

Эту проблема будет решена летом следующего года, когда введут в строй дополнительное помещение. В нем смогут учиться 550 учеников 5-11 классов. Можно представить, как дети и родители ждут этого дня. Ход работ на стройплощадке, которые ведутся за счет регионального бюджета, проверил председатель правительства области Алексей Белик.

Само здание имеет сложную конфигурацию – часть строения будет трехэтажной, часть – в два этажа. По проекту предусмотрены просторный холл с атриумом, столовая, способная принять одновременно 150 человек. Вдобавок к ним – актовый зал и два больших спортивных зала, виртуальный музей и современные IT-лаборатории. Комфорта добавит продуманная система вентиляции для каждого класса. Разработчики проекта позаботились о максимальной безопасности: новое здание рассчитано на 9-балльное землетрясение, в нем установят самые надежные системы защиты от огня.

Сегодня уровень готовности составляет 55 процентов. Строители завершают облицовку фасада, обустройство кровли. Они приступили к отделочным работам, монтажу внутренних инженерных сетей.

– Для педагогов и родителей очень важно, что объект строится с опережением графика. Дополнительное здание мы возводим с учетом самых современных норм и правил, в том числе в соответствии с требованиями по созданию безбарьерной среды. Что касается учебно-методических пособий, предусмотрены интерактивные доски и другое высокотехнологичное оборудование. В новом здании будут созданы все условия, чтобы наши школьники достигали высоких результатов в учебе, – сказал Алексей Белик.

– Вторая смена будет отведена для дополнительного образования. В новом здании два больших спортзала, современная библиотека, кабинеты IT- и химико-биологического направлений, – пояснила директор школы Елена Манайчева. – Все это позволит нам развивать детей, знакомить их с профессиями, которые они, возможно, изберут в будущем.

Сергей Рябов.