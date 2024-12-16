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Школа в селе Раздольном отметила 75-летний юбилей

Поздравляли школу родители, выпускники разных лет, учителя – ветераны отрасли, представители властей. А ученики подготовили творческие номера.

– На открытых уроках мы показали свой опыт применения знаний по функциональной грамотности. Этот метод позволяет школьникам использовать приобретённые навыки и знания для решения многих жизненных задач. Наши педагоги показали, как, например, на уроках литературы и изобразительного искусства можно применить основы математики, – рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Юлия Мугатарова.

Первое образовательное учреждение в Раздольном появилось в 1949 году. Это была малокомплектная начальная школа. Спустя 40 лет открыли новое здание на двести учеников.

Сейчас школу не узнать. Здесь провели капитальный ремонт, приобрели специализированное оборудование, цифровые лаборатории, установили во дворе детскую игровую площадку и возвели территорию для отдыха старших классов. В ноябре этого года открыли профильный класс для будущих агрономов.

В следующем году ученики и педагоги планируют обустроить пространство для изучения безопасного дорожного движения.

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