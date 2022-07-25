Губернатор Валерий Лимаренко вовремя вмешался: школу в Углегорском районе не закроют

Идея закрыть в Никольском единственную школу с 74-летней историей осенила администрацию Углегорского района, надо полагать, не этим летом. Но заранее озвучивать населению подобные замыслы – значит, подогреть социальную напряженность.

Так лучше разом шокировать сельчан свершившимся фактом, а именно – постановлением о ликвидации школы с июля 2022-го. Главное — мотивировать целесообразность такого действия государственной заботой об «оптимизации сети муниципальных общеобразовательных организаций с целью повышения эффективности использования бюджетных средств и повышения качества предоставления общего образования».

Местных чиновников, быть может, и греет мысль, что проще простого распределить учащихся и педагогов по другим школам. Но родители в данном случае не видят в том ни радости, ни чиновничьей заботы о детях. Ведь из села Никольского до Краснополья — 10 километров, до Углегорска – 14…

И главное – школа не аварийная, ухоженная, косметически обновляется к 1 сентября. Два года назад почти миллион бюджетных средств ушел на благоустройство ее территории.

45 лет назад учебный корпус строили с расчетом на 192 места. Но в годы перестройки сельская школа в Никольском, как и множество ей подобных в России, в силу объективных причин стала малокомплектной. Сегодня в ней четыре десятка учеников и группа дошколят (по сути, это мини-детсад, в услугах которого нуждаются молодые родители). А без него за сколько километров и куда придется возить малышей?

Позиционируя свою немаловажную роль в жизни села, педагогический коллектив, справедливо отмечает: школа — часть социальной системы села и его жизнедеятельности. Не будет школы — не станет и населенного пункта, молодые родители покинут вместе с детьми эти места.

Островной регион в 2000-х годах не минула всероссийская тенденция по закрытию малокомплектных школ. Родители из Пятиречья Холмского района и Поречья Макаровского района выходили тогда на пикеты, проводили сельские сходы, чтобы отстоять право детей учиться рядом с домом, в родном селе. Под напором родительских требований областная власть в чем-то шла на уступки, а где-то проявляла твердость. И что в результате? Из Пятиречья, где школа была центром общественной жизни села, где работали библиотека, почта, спортзал, проводились праздники, беседы, интересные встречи, ушла яркая, наполненная событиями жизнь. А ведь она соединяла поколения, создавала особую, почти родственную атмосферу.

Не передать, какие горькие чувства испытывали сельчане, созерцая руины своего светлого школьного дома. Его капитальный ремонт тогда посчитали не целесообразным. Детей и педагогов перераспределили по другим общеобразовательным учреждениям, запустили школьный автобус… А некогда процветающее село опустело и, по сути, стало бесперспективным.

Родителям, ученикам и педагогам школы с. Никольское, можно сказать, повезло. Их обращения в прокуратуру и к губернатору области возымели действие. Валерий Лимаренко отменил решение администрации Углегорского района о закрытии школы, которое всего лишь 10 дней имело законную силу.

Так что в следующем году это общеобразовательное учреждение непременно отметит свое 75-летие и по-прежнему будет центром и хранителем села.

Людмила Степанец.