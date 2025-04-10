Школьница из Поронайска победила в конкурсе «Национальное достояние России»

Полина Колесникова завоевала диплом первой степени в секции «Биология», где участвовало более 60 юных исследователей со всей страны. Она представила проект, посвящённый созданию искусственной экосистемы для изучения взаимодействий трёх водных организмов: рыбы горчака, моллюска беззубки и растения рдеста пронзеннолистного. Они играют важную роль в поддержании биоразнообразия и круговорота веществ в природных водоёмах.

Подготовкой к конкурсу Полина занималась под руководством Никиты Котова. Сейчас школьница и её наставник работают над новыми экологическими исследованиями. В планах — участие в научных форумах регионального и всероссийского уровня, где они представят свои проекты.