Школьник потерял проездной

В Южно-Сахалинске восстановить потерянные школьные проездные можно будет с 27 сентября. До конца нынешней недели первую партию пластиковых карт – 1000 шт. – завезут в МУП «Городской информационно-аналитический центр». Позже доставят еще 3000 школьных проездных. Этого количества хватит на весь учебный год.

В случае отсутствия или утери проездного (до его восстановления) оплачивать проезд в автобусах ребенку нужно наличными.

Восстановить проездной родители должны самостоятельно. Для этого необходимо обратиться в МУП «Городской информационно-аналитический центр» (ул. Пограничная, 30, тел. 300-808), при себе иметь паспорт, СНИЛС ребенка. Стоимость восстановления – 150 рублей.

Виктор ГОРОДОВ.