Школьники из отдаленных районов Южно-Сахалинска теперь не будут доплачивать за проезд в автобусах

Южно-сахалинские школьники теперь не должны доплачивать за поездки из отдаленных районов городского округа. Школьный проездной дает им право на бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте.

– В городе действует льготный проездной для школьников. Однако на пригородных маршрутах, таких, как № 250, 189, 119, 105, взималась дополнительная оплата, – рассказывает директор центра управления городской мобильностью города Александр Попов.

Жители села Березняки пожаловались на эту несправедливость мэру города Сергею Надсадину. Проблема была решена.

С вопросами по работе автобусов граждане могут обращаться в диспетчерскую единого оператора по телефону 55-65-15, сообщает пресс-служба администрации города Южно-Сахалинска.