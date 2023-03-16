Школьники позаботились о себе сами. Старшеклассники замахнулись на молодежный бюджет

В прошлом году десятиклассники школы № 6 Александровска-Сахалинского подготовили заявку на получение финансовой поддержки в рамках областного молодежного бюджета. В презентации, где расписывалась необходимость ремонта… четырех туалетных комнат на втором этаже школы. Обоснования сочли достаточными, областная казна выделила средства на этот проект, который под названием «Комфорт школьных туалетных комнат» отправился на госзакупки. Работы выполнили за 1,8 миллиона рублей.

После, как можно узнать с сайта областного проекта инициативного бюджетирования https://pib.sakhminfin.ru/projects/7570 (молодежный бюджет – его составная часть, он формируется на основе предложений молодых людей) александровские школьники решили продолжить дело дальше. И снова после общешкольного голосования их проект «Комфорт школьных туалетных комнат» стал победителем нынешнего года. Он позволит отремонтированы еще четыре туалетных комнаты на другом этаже, стоимость работ составит уже 2,5 миллиона рублей.

– В проекте молодежного бюджета ребята участвуют с первого года его запуска, – рассказала и. о. директора Анна Панова. – До этого они выиграли грант на ремонт школьного актового зала, еще раньше они победили с проектами «Вехи истории» и «Живи, родник». Первый позволил обозначить на местности знаковые места района, второй – сохранить родники. Идею обустройства туалетных комнат активно продвигали девочки. Им очень хотелось, чтобы появились нормальные кабинки и большие зеркала. Вместе с обустройством кабинок поменяли сантехнику. В прошлом году отремонтировали помещения на одном этаже, в этом возьмутся за другой…

Здание не послевоенной постройки, школа строилась блоками – сначала, в 2004 году ввели в эксплуатацию один, в 2007 году – второй, окончательно все здание довели до ума в 2009-м. Но оказалось, что те же туалеты не соответствуют санитарным нормам.

К примеру, перегородки без дверей… Школьное руководство вроде и обращало внимание властей это, но, видимо, из-за ограниченности средств в местном бюджете денег на этот ремонт не нашли.

Получается, активность школьников помогло компенсировать дефицит районной казны.

Владимир ПАВЛОВ.