Школьники примерили роль летописцев военного ЗАГСа

Старшеклассники охинской школы № 5 им. А. В. Беляева на один день погрузились в историю работы ЗАГСа периода Великой Отечественной войны. Районный отдел провёл для ребят интерактивную встречу под названием «Летопись военных лет, написанная органами ЗАГС Охинского района».

Школьникам показали уникальные архивные документы военных лет: статистические данные, актовые книги и даже сохранившийся оригинал свидетельства о заключении брака, датированный 9 мая 1945 года. Сотрудники ЗАГСа рассказали об особенностях того времени: популярных и редких именах 1940-х годов, количестве малышей, рождённых в районе в День Победы, и других интересных фактах.

Особый интерес у ребят вызвала возможность самим стать «летописцами» военного периода. Школьники попробовали заполнять бланки свидетельств с помощью перьевой ручки. Задача, как отметила начальник ЗАГСа Оксана Петраш, оказалась непростой не только для юных участников, но и для самих сотрудников.

Завершилась встреча викториной на знание ключевых дат Великой Отечественной войны. Самые активные и эрудированные участники получили благодарности за свои знания и старания.

Подобные интерактивные мероприятия в охинском ЗАГСе для старшеклассников будут проходить весь апрель.

Елена КУЛИКОВА.