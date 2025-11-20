Школьники Сахалина и Ливана провели телемост

В Холмской школе № 6 состоялась уникальная встреча. Активисты Движения первых представили Сахалинскую область участникам телемоста с Ливанской Республикой.

София Заречнева и Роман Пак рассказали о достопримечательностях островного региона и показали школьникам другой страны красочную презентацию с видами сахалинской природы.

Ливанские ребята ответили виртуальной экскурсией, продемонстрировав древние руины храмов, старинные города и живописное побережье Средиземного моря. Тысячелетняя история Ливана поразила сахалинских учеников.

Наталья ДЕСЯТОВА.