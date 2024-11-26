Школьники села Раздольного будут учиться в новом агроклассе

В школе села Раздольного Корсаковского района открыли агрокласс. Соглашение с местным совхозом уже подписано.

Здесь семиклассники могут углублённо изучать биологию, химию и экологию, самостоятельно выращивать растения и следить за состоянием почвы.

Лабораторию в этом году полностью подготовили к учебным экспериментам. Школа Раздольного включена в программу «Модернизация школьных систем образования».

Пока это единственный агрокласс в Корсаковском районе. Он же входит в число первых специализированных на сельском хозяйстве образовательных сообществ в регионе.