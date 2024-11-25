Школьники Тымовска стали вице-чемпионом в «БумБатле»

Во всероссийской акции по сбору макулатуры школа участвует уже второй раз. В этом году школьники собрали 14 тонн вторсырья (в 5 раз больше, чем в прошлом сезоне) и заняли второе место в федеральном рейтинге.

– В прошлом году стабильно лидировал 8а, а в этом у них появился соперник – 5а. Эти классы собрали около 5 тонн макулатуры каждый! Приятно видеть, что ребята так активно вовлечены в процесс и заботятся об экологии. Конкуренция только подстёгивает их усилия и вдохновляет всю школу на участие в сборе вторсырья, – поделилась директор школы № 1 пгт. Тымовское Оксана Паламарчук.

«БумБатл» этого года позволил Сахалинской области подняться на 24-е место в федеральном рейтинге. Островитяне собрали и сдали на переработку более 47 тонн макулатуры, что в 4 раза больше, чем в 2023-м. Активно в акции участвовали школы, детские сады, колледжи и вузы. Бумагу в пункты приёма приносили волонтёры и местные жители.

За время акции в области провели более 100 экоуроков и мастер-классов. 3250 детей и подростков узнали о значимости сортировки отходов и переработки макулатуры.

Кстати, не только школа в Тымовском отличилась на «БумБатле». В топ-100 конкурса креативных постов вошёл и детский садик «Журавлёнок» из Южно-Сахалинска. Они сняли ролик, как дети дружно сдают макулатуру. Сейчас жюри ведёт отбор 20 победителей, награждение которых пройдёт в начале декабря на международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

Всероссийская акция по сбору макулатуры проходит уже в пятый раз. В этом году на переработку в стране собрали 144 тыс. тонн бумажных отходов.

Наталья ДЕСЯТОВА.