Школьники южно-сахалинского лицея №1 вошли топ-10 всероссийской акции по сбору макулатуры

Ученики и преподаватели 1 200 школ и детских садов сдали более 1 245 000 килограмм макулатуры в третьем сезоне БумБатла, который прошел с 15 сентября по 15 ноября 2022 года.

Фото: phonoteka.org

Первое место среди школ уже третий раз подряд занял липецкий экологический лицей №66 — ребята сдали 13 760 кг макулатуры. Южно-сахалинские школьники собрали 8 057 кг.

В этом году впервые в рамках БумБатла прошли экоуроки на базе экостанций, которые открываются по всей стране в рамках национального проекта «Образование». В пяти регионах педагоги экостанций организовали интерактивные площадки: ребята знакомились с технологиями изготовления бумаги в разные исторические периоды и процессом производства бумаги из древесины и макулатуры в наши дни, определяли этапы переработки макулатуры и пробовали ее сортировать, делали поделки из газет и картона.

– Главная цель таких экомероприятий – воспитание бережного отношения к природе и формирование стремления к осознанному потреблению, в том числе через участие в раздельном сборе отходов, часть которых можно использовать как вторсырье.

Экостанции — инновационная образовательная экосреда для школьников, и одна из целей их работы — экопросвещение, — отметил Игорь Козин, директор «Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» Минпросвещения РФ.

В общем же в ходе третьего сезона БумБатла более 2,1 млн человек сдали более 63,3 тыс. тонн макулатуры. Таким образом участники акции за 2 месяца спасли от вырубки около 1,2 млн деревьев или 12 000 га леса, сэкономили более 1,26 млн тонн воды, сберегли более 63,3 млн кВт электроэнергии, предотвратили выброс в атмосферу более 104 тыс. тонн углекислого газа.

Всего за три года проведения БумБатла более 3,3 млн человек собрали свыше 66,4 тыс. тонн макулатуры, им удалось сберечь около 1,26 тыс. деревьев.

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