Школьников и студентов приглашают к участию в Фестивале сочинений

В рамках РусФеста, цель которого — сохранение и укрепление русского языка как основы духовной культуры и способа передачи исторической памяти народа сквозь поколения, участникам проекта предлагается написать сочинение на заданную тему.

В 2021-м году РусФест пройдет дважды — весной и осенью. Весенняя сессия — «Фронтовой треугольник» — направлена на сохранение светлой памяти об исторических событиях Великой Отечественной войны, о великих подвигах тех, кто сохранил мир на нашей земле. Предлагается две темы на выбор. Первая из них — «День Победы глазами моей семьи». Участник может поделиться семейными традициями празднования 9 мая, рассказать о значении Дня Победы для себя и своих родных. Вторая — цитата В.П. Астафьева: «Тот, кто врет о войне прошлой, приближает войну будущую». Высказывание известного писателя-фронтовика побуждает задуматься о том, что является причиной фальсификации событий Великой Отечественной войны? И что наше поколение может сделать, чтобы не допустить исторических искажений?

РусФест предполагает участие школьников, обучающихся средних и высших учебных заведений, а также людей, закончивших обучение и желающих принять участие в акции, из разных регионов России, жителей бывших союзных республик, а также всего русскоговорящего населения планеты.

В зависимости от эпидемиологической обстановки РусФест может быть проведен как в очном формате (написание сочинений на занятиях в учебных заведениях), так и в дистанционном (каждый желающий может написать сочинение и направить свою работу организатору акции). Координатором РусФеста в регионе может выступить любой желающий: преподаватель, студент, школьник и т.д. Всем активным помощникам в проведении Фестиваля вручаются благодарственные письма от организатора. Каждый участник акции получает сертификат.