Школьников знакомят с профессиями

Фото: Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области.

Более 500 школьников посетили Фестиваль профессий в областном центре народного творчества в Южно-Сахалинске.

Здесь разместили свои экспозиции свыше 21 работодателя, где представили более 400 вакансий в строительстве, энергетике, торговле, производстве, на транспорте, в сфере услуг, общественного питания и коммунального хозяйства. В зонах, посвящённых робототехнике, беспилотным летательным аппаратам, цифровым решениям, медицине, сфере услуг и креативным индустриям, школьники могли поближе познакомиться с различными профессиями и лучше понять, что им действительно интересно.

Для посетителей экспозиций СахГУ, техникумов и колледжей области организаторы подготовили информацию о наиболее перспективных специальностях. Это, например, нефтегазовое дело, медицина, строительство, информационные технологии и сервис.

– Сахалинской области нужны высококвалифицированные специалисты, которые через несколько лет будут развивать наши острова. Чтобы их получить, нужно работать с сегодняшними старшеклассниками. А для этого следует укреплять связь между школой, вузом и работодателем, чтобы молодые люди могли познакомиться с будущей профессией и осознанно сделать выбор. Например, в рамках Фестиваля школьники узнают о том, какие специалисты востребованы в регионе, сколько они зарабатывают, где можно получить перспективное образование, которое обещает успех в жизни, – сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. – Особенно важно, что эта информация предоставлена непосредственно компаниями и учебными заведениями. Благодаря этому молодые люди могут принять взвешенное решение в пользу дальнейшего обучения и профессиональной самореализации на родной земле.

Площадки, на которых молодые люди встречаются с представителями образовательных учреждений и потенциальными работодателями, развёрнуты сегодня во всех муниципальных образованиях островного региона. В мероприятиях задействовано в общей сложности более 100 работодателей, предложено свыше 1000 вакансий.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

