Школьную программу освоили? Почти три тысячи одиннадцатиклассников скоро ответят на этот вопрос

В 2022 году на государственную итоговую аттестацию в стандартном формате (как до пандемии) подано почти 3000 заявлений от выпускников одиннадцатых классов и свыше 5500 от девятиклассников.

Так что ЕГЭ будут сдавать абсолютно все из них, а не только те, кто собирается поступать в вузы.

До первого испытания осталось немногим более месяца. Основной экзаменационный период у 11-х классов – с 26 мая по 2 июля. Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам необходимо сдать два обязательных предмета: русский язык и математику (базовый уровень). Испытания по математике профильного уровня предстоят тем ребятам, которым знания точной науки нужны для поступления в высшие учебные заведения. Остальные дисциплины в любом количестве они сдают по желанию.

Что касается девятиклассников, то они аттестуются по двум обязательным экзаменам (русский язык и математика) и двум предметам по выбору. Основной период испытаний у них начнется 19 мая и продлится до 9 июля.

Для всех выпускников-2022 в основном периоде предусмотрены резервные дни для пересдачи предмета в случае неявки по уважительной причине или получения неудовлетворительной отметки по одной из обязательных дисциплин.

Для подготовки к ЕГЭ на Сахалине проводятся федеральные и региональные тренировочные мероприятия по обществознанию, информатике и ИКТ, английскому языку. Для организаторов это повод проверить техническую готовность приемных пунктов, а для ребят – еще раз посмотреть, как организована процедура экзаменов.

В региональном центре обработки информации во время экзаменационной кампании будет работать пункт первичной обработки тестовых заданий. Доступ в центр у ограниченного числа сотрудников. Здесь разрабатывают маршруты доставки заданий, сортируют бланки, а также выполняют первичную обработку результатов экзаменов и техническую координацию. Наблюдатели в режиме онлайн будут внимательно следить за проведением экзаменов в аудиториях. Для этого у них есть все технические возможности.

Людмила Артемова.