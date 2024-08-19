Школярам об «Алёше». Художники-баталисты рассказывают детям о героях

В центральной части России в магазинах канцелярских товаров в продаже появились тетради с изображением на обложке экипажа танка «Алёша».

Это участники СВО, Герои России лейтенант Александр Леваков, ефрейторы Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Осенью прошлого года о них и их подвиге сообщалось в «Советском Сахалине». Ведь наш земляк Александр Леваков с боевыми товарищами приезжал на остров в отпуск.

Оформление тетради выполнено на Студии военных художников имени М. Б. Грекова, автор изображения – график, член Союза художников России Егор Смирнов.

Патриотическая серия тетрадей выпускается в Пензе с весны этого года. Возможно, вскоре тетради, на которых можно увидеть Александра Левакова и его товарищей, появятся и в Сахалинской области. А изучение шестиклассниками стихотворения Константина Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…» будет дополнено историей о героическом экипаже танка «Алёша».

Елена Белобережская.