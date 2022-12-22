Школяры обучают… персонал. Их виртуальные программы адресованы горничным и бортпроводникам

В «Кванториуме» при гимназии № 3 прошел двухдневный хакатон (соревнование для программистов). В нем участвовали 20 команд. Ребят разделили на две группы. Школьники 5 – 8-х классов создали тренажер для обучения уборке гостиничного номера. Ребята 9 – 11-х классов и студенты колледжей и техникумов работали над программой по обучению демонстрации аварийно-спасательного оборудования на борту самолета.

Ростислав Нестеренко и Богдан Чемоданов заняли первое место, разработав лучший обучающий прототип для бортпроводников.

– Мы сделали проверку не по баллам, как требовалось, – рассказали Ростислав и Богдан, – а в виде обычного теста с подсказками. То есть если человек выбирает неправильный вариант, мы даем ему еще один шанс на ответ.

Ребятам нужно было придумать приложение, которое сможет оценить, как бортпроводник умеет надевать спасательный жилет, маску и показать это пассажирам.

– Когда обучающийся надевает шлем и берет в руки джойстики, запускается один из учебных модулей, – рассказали участники соревнования Денис Шингарев и Кирилл Лобана из Макарова. – Например, «пожар в салоне», «разгерметизация», «аварийная посадка». Бортпроводнику необходимо мгновенно применить все инструкции и действовать быстро и четко. При пожаре нужно надеть дымозащитный капюшон, огнеупорные перчатки, взять огнетушитель и погасить огонь на месте возгорания, после чего доложить командиру экипажа о ситуации на самолете.

В виртуальной реальности бортпроводникам показывают, как справляться с ситуациями, требующими быстрой реакции и особых навыков. От неотложной медицинской помощи до задымления в салоне, аварии или угона самолета. Кроме того, в VR можно перенести и часть обучения пилотов: технология помогает ознакомить экипаж с кабиной.

– Я считаю, что авиация – одна из перспективных областей использования VR-технологий, – рассказал представитель авиакомпании «Аврора» Максим Таран. – Поскольку в ней очень жесткие стандарты безопасности, внедрение виртуальной реальности актуально, и оно будет возрастать с появлением соответствующих регламентов. К тому же они давно используются при подготовке пилотов. Летчики сидят в тренировочной модели самолета и отрабатывают до автоматизма действия в различных ситуациях.

VR позволяет моделировать ситуацию посадки на различные аэродромы, в любых погодных условиях, без риска для жизни экипажа и пассажиров. В виртуальной среде можно научиться ориентироваться именно в реальной обстановке. И по действиям обучающегося сразу видно, какими навыками он владеет в совершенстве, а какие уроки ему еще нужно повторить. Это значительно повышает уровень подготовки, а значит, обеспечивает безопасность воздушного судна в любой нештатной ситуации.

Кстати, такие современные технологии уже год применяются российской авиакомпанией NordStar. В ее виртуальной платформе анимированы 180 пассажиров, активны все детали внутри салона самолета – от дверок багажных полок до аварийно-спасательного оборудования. Их можно брать в руки, передвигать, а отдельные элементы, такие, как кислородная маска, огнеупорные перчатки и дымозащитный капюшон, надевать на себя с полным ощущением реальности.

Быть может, дальневосточная «Аврора» станет еще одной авиакомпанией в России, которая использует современные технологии при обучении сотрудников.

Кстати, в региональном министерстве образования уверены, что знания, которые дети получают в технопарках, обязательно пригодятся им в будущем при сдаче экзаменов и выборе профессии.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.