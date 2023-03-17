Шлягер «в десятку»

Лирическая песня «А мы на Курилах» в исполнении известного советского певца Владимира Трошина с первых нот покоряет особой душевностью и искренностью. Мы открыли ее для себя благодаря коллеге с Итурупа.

Галия Кунченко сообщила, что композиция была очень популярна на острове в конце 1960-х – начале 1970-х. Фрагмент этой мелодии звучал в эфире как позывной местной радиоредакции. Старожилы до сих пор любят и помнят эту песню, поют ее на семейных праздниках и в дружеском кругу.

Одно смущало нашу коллегу: в подборке «pesni.pdf» авторами произведения значатся южносахалинцы Леонид Никчемный и Михаил Финнов, а в местных источниках – сотрудник редакции газеты «Красный маяк» Вадим Киселев (текст) и работник Курильского районного Дома культуры Александр Черный (музыка). А кто же на самом деле сочинил песню?

Ответ на этот вопрос потребовал времени, однако интернет-раскопки загадали новые загадки. Так, один из источников указывал, что это творчество композитора Владимира Шаинского и поэта Александра Алшутова.

Впервые на нашем проекте у песни обнаружилось пять (?!) авторов. Возможно, в том не было ни их вины, ни плагиата. Скорее всего составители песенных сборников и иных текстов не были щепетильны в работе с первоисточником и выдали свои предположения за действительное.

А истина такова: песню написали композитор Владимир Шаинский и поэт Лев Ошанин. Об этом сообщается на сайте «Красная книга российской эстрады» и в других авторитетных источниках.

Как оказалось, в конце 1960-х Лев Ошанин дублером старпома прошел 11 тыс. миль по Тихому океану. А в «Советском Сахалине» за 5 июля 1969 года отыскалась крошечная заметка о том, что 4 июля в Южно-Сахалинск прибыл известный советский поэт, автор многих популярных песен Лев Иванович Ошанин. Он намерен совершить путешествие по Сахалину и Курильским островам, встретиться с рыбаками и моряками, разведчиками недр, работниками промышленности и культуры.

Информация завершалась словами: «Надеемся, впечатления от этих встреч послужат поэту основой для новых стихов и песен». Редакция как в воду глядела: появились и песня «А мы на Курилах», и книга прозы «Островитяне» (1972), и цикл стихов «Край света», в котором есть такие строки:

«Каждый остров стоит песни,

А такой у нас один –

Наш посланник, наш наместник

Многотрудный Сахалин».

Один из руководителей популярного в те годы ВИА «Добры молодцы» Владимир Антипин вспоминал, как к нему пришли Ошанин с Шаинским. «Шаинский дает мне клавир. Песня называется «А мы на Курилах, для нас Сахалин – материк» и говорит: «Вы понимаете, Володя, я хочу, чтобы это был шлягер. Надо сделать…».

В итоге все получилось «в десятку»: текст, аранжировка, где красиво звучат баян, флейта и задушевный голос Владимира Трошина, вошедшего в число великих исполнителей России ХХ века.

Людмила Степанец.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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