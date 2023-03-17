Шлягер «в десятку»

Лирическая песня «А мы на Курилах» в исполнении известного советского певца Владимира Трошина с первых нот покоряет особой душевностью и искренностью. Мы открыли ее для себя благодаря коллеге с Итурупа.
Галия Кунченко сообщила, что композиция была очень популярна на острове в конце 1960-х – начале 1970-х. Фрагмент этой мелодии звучал в эфире как позывной местной радиоредакции. Старожилы до сих пор любят и помнят эту песню, поют ее на семейных праздниках и в дружеском кругу.
Одно смущало нашу коллегу: в подборке «pesni.pdf» авторами произведения значатся южносахалинцы Леонид Никчемный и Михаил Финнов, а в местных источниках – сотрудник редакции газеты «Красный маяк» Вадим Киселев (текст) и работник Курильского районного Дома культуры Александр Черный (музыка). А кто же на самом деле сочинил песню?
Ответ на этот вопрос потребовал времени, однако интернет-раскопки загадали новые загадки. Так, один из источников указывал, что это творчество композитора Владимира Шаинского и поэта Александра Алшутова.
Впервые на нашем проекте у песни обнаружилось пять (?!) авторов. Возможно, в том не было ни их вины, ни плагиата. Скорее всего составители песенных сборников и иных текстов не были щепетильны в работе с первоисточником и выдали свои предположения за действительное.
А истина такова: песню написали композитор Владимир Шаинский и поэт Лев Ошанин. Об этом сообщается на сайте «Красная книга российской эстрады» и в других авторитетных источниках.
Как оказалось, в конце 1960-х Лев Ошанин дублером старпома прошел 11 тыс. миль по Тихому океану. А в «Советском Сахалине» за 5 июля 1969 года отыскалась крошечная заметка о том, что 4 июля в Южно-Сахалинск прибыл известный советский поэт, автор многих популярных песен Лев Иванович Ошанин. Он намерен совершить путешествие по Сахалину и Курильским островам, встретиться с рыбаками и моряками, разведчиками недр, работниками промышленности и культуры.
Информация завершалась словами: «Надеемся, впечатления от этих встреч послужат поэту основой для новых стихов и песен». Редакция как в воду глядела: появились и песня «А мы на Курилах», и книга прозы «Островитяне» (1972), и цикл стихов «Край света», в котором есть такие строки:
«Каждый остров стоит песни,
А такой у нас один –
Наш посланник, наш наместник
Многотрудный Сахалин».
Один из руководителей популярного в те годы ВИА «Добры молодцы» Владимир Антипин вспоминал, как к нему пришли Ошанин с Шаинским. «Шаинский дает мне клавир. Песня называется «А мы на Курилах, для нас Сахалин – материк» и говорит: «Вы понимаете, Володя, я хочу, чтобы это был шлягер. Надо сделать…».
В итоге все получилось «в десятку»: текст, аранжировка, где красиво звучат баян, флейта и задушевный голос Владимира Трошина, вошедшего в число великих исполнителей России ХХ века.
Людмила Степанец.
Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
28 января 2022 – Творческая удача
3 февраля 2022 – Еще одна премьера
10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку
17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора
24 февраля 2022 – Возвращение на остров
3 марта 2022 – Всему свету по строчке…
10 марта 2022 – О Сахалине с любовью
17 марта 2022 – Наш Тихоокеанский флот
24 марта 2022 – «Ровно восемь часов назад»
31 марта 2022 – «Здесь я дома»
7 апреля 2022 – Под гитарные аккорды
14 апреля 2022 – Поющий поэт
21 апреля 2022 – «Это гавань моя»
5 мая 2022 – Верность музыке и Сахалину
12 мая 2022 – Творчество под знаком любви
19 мая 2022 – Возвращение в город юности
27 мая 2022 – Обронила перышко жар-птица
2 июня 2022 – Вольным нареченный
9 июня 2022 – Музыкальный союз земляков
17 июня 2022 – Ну как, Сахалин, дела?
24 июня 2022 – Хип-хоп о Сахалине
30 июня 2022 – Ее «Белая сирень»
8 июля 2022 – «Сахалинская любовь»
14 июля 2022 – «На свете много островов, но ты один…»
21 июля 2022 – «Мне очень дорог край родной»
28 июля 2022 – Ему звезда упала на ладошку
7 августа 2022 – «Сахалин, конечно, не Австралия»
13 августа 2022 – Хиты от Евгения Мухина
19 августа 2022 – Бард-чемпион
26 августа 2022 – На очереди – блюз
2 сентября 2022 – «Благодарим, солдаты, вас!»
9 сентября 2022 – «Рыбкой зеленой плывет Сахалин»
16 сентября 2022 – «Край островной»
23 сентября 2022 – «Мыс Свободный»
30 сентября 2022 – На берегу родной земли
7 октября 2022 – Человек-оркестр Сусунайской долины
14 октября 2022 – Здесь все не так, как на Большой земле
21 октября 2022 – Композицию удачно «сварганили»
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