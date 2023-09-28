Шок для водителей авто. На четырёх улицах областного центра в тестовом режиме заработали полосы, выделенные для движения общественного транспорта

Особенно много вопросов возникает у автомобилистов. Например, они недоумевают, какая необходимость в такой выделенной полосе на участке улицы Горького, где проходят автобусы лишь четырёх маршрутов с не самым напряжённым графиком.

– В часы пик можно видеть такую картину, – говорит Евгений, автомобилист с многолетним стажем. – На проезжей части автомобильная пробка, а выделенная полоса подолгу пустует, автобусов на ней нет. Некоторые водители не выдерживают, идут на нарушение правил дорожного движения – выезжают на эту «выделенку» и мчатся по ней.

Ещё можно понять такое решение применительно к проспекту Победы, улицам Сахалинской и Ленина. Там действительно проходит много автобусных маршрутов. Но на Горького-то зачем вводить такой режим?

Между прочим, в своё время, когда решался вопрос о продлении этой улицы, звучал важный аргумент: она добавит пространства для манёвра автомобилистам и позволит решить проблему с постоянными пробками в областном центре. Теперь же «выделенка» на участке между площадями Победы и Славы, наоборот, усугубляет ситуацию.

Возникают и другие вопросы. Проводился ли предварительный мониторинг дорожного движения? Не скажется ли нововведение на аварийности? Не лучше ли было дождаться завершения сезона дорожных ремонтов по всему городу, а уж затем запускать эксперимент? И главное – может, вначале расширить проезжую часть, а уже потом определяться с выделенными полосами?

Объективности ради приведём аргументы сторонников «выделенок». Горожане, предпочитающие общественный транспорт, отмечают, что тратят на дорогу меньше времени. Габаритные автобусы двигаются по своей полосе быстрее, чем маневрируют в плотном потоке на трассе общего пользования.

Как говорится, у каждой стороны своя правда. Хорошо бы достичь баланса интересов.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

К слову

Городские власти подчёркивают, что изменения в схеме организации дорожного движения с введением выделенных полос согласованы с ГИБДД.

Региональное ведомство, в свою очередь, ссылается на федеральное законодательство, которым предусмотрено развитие транспорта общественного пользования. И указывает, что выделенные полосы соответствуют требованиям нормативных документов по стандартизации и действуют по временной схеме.