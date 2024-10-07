Шокирующие разговоры о главном. Профилактика абортов: все ли средства хороши?

Показ старшеклассникам охинской школы № 7 шокирующе натуралистичного видеоматериала процедуры прерывания беременности заставляет задуматься – что происходит в нашей системе образования и воспитания, да и в обществе в целом. Возможно, подобный ликбез и допустим в аудиториях взрослых людей, медиков или студентов медвузов, но как можно демонстрировать этот кровавый ужас детям? Кто санкционировал такое безобразие? Куда смотрят педагоги?

Беспрецедентный факт проведения лекции с показом такого видеофильма в стенах охинской школы вышел за пределы области и попал в повестку федеральных телеканалов и СМИ.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести всестороннюю проверку и принять меры. Виновные должны понести соответствующее наказание. По мнению депутата, показанный ученикам видеофильм может быть отнесён к виду информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

– С подобными фактами мне ещё сталкиваться не приходилось, – прокомментировала ситуацию журналисту «Советского Сахалина» Нина Останина. – Насколько широко это распространено в наших школах? Сказать затруднительно.

В министерстве образования региона произошедшее не комментируют. В пресс-службе предложили направить официальный запрос, который «отработают в должном порядке». Хотя, по идее, руководство министерства по горячим следам должно было провести проверку и объявить её результат. В частности, хотелось бы знать, кто и за что дал зелёную улицу и грант АНО «Выбери жизнь». И, прежде чем направить лекторов в районы, смотрели ли чиновники от минобразования эту программу? Как-то не верится, что встроенные в систему директив руководители учебных заведений могут без «одобрямс» сверху пустить в школу волонтёров с лекцией на деликатную тему.

Директор школы № 7 явно скрывается от журналистов.

– Директор на совещании, освободится не скоро, – отвечают в приёмной учебного заведения на звонок из редакции.

Собеседница записывает контактный телефон редактора. На вопрос о том, почему до председателя комитета Госдумы России журналисту дозвониться проще, чем до директора школы, она отвечает: «Это говорит о большой занятости директора».

Кстати, другие должностные лица, не менее занятые, чем директор охинской школы, поделились своими оценками произошедшего.

– Показанное видео – крайность, – говорит депутат областной думы Михаил Черевик. – Профилактическая работа по теме абортов нужна, но не такая. Просвещать школьников надо, но обязательно с участием психологов, специалистов, врачей. В 1990-х был сериал «Лики смерти», после которого появилась куча маньяков и убийц. Фильм запретили и в Америке, и в Азии. Похожие последствия могут быть и от подобных видеороликов. Думаю, можно найти массу вариантов, как подать материал деликатно и при этом доходчиво. Например, в странах Азии – Японии, Корее, Китае – очень популярны мультипликационные фильмы на разные темы. Почему не создать такой фильм с мультяшными героями и у нас?

Уполномоченная при губернаторе области по правам ребёнка Любовь Устиновская сообщила, что ведёт проверку региональная прокуратура. О произошедшем доложено уполномоченному при Президенте РФ.

Виктор Горбач, протоиерей РПЦ, настоятель прихода Святителя Иннокентия Московского в Южно-Сахалинске, член общественного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при региональном правительстве, член региональной общественной палаты, а также вице-президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект:

– Лекцию, по моим данным, проводили представители «пятидесятнической» общины – у них есть своя общественная организация, которая ездит по России и выступает. Общественные организации не запрещены, они регистрируются, перерегистрируются. Меняют вывески, а по сути остаются прежними. Насколько мне известно, изначально общественная организация, проводившая лекцию, была связана с религиозной организацией «Новое поколение» с центром в Риге. Её лидеру запрещён въезд в РФ за его деятельность. Но общественники сейчас формально не имеют к ней отношения.

Конечно, откровенных сектантов не стоит пускать в школу. Мы об этом давно уже говорим. Мне непонятно, почему представители нетрадиционной религиозной организации оказались в школе, почему они получают какие-то гранты и даже награды?

Фильм, о котором все говорят – старый, западный по происхождению. Он про профилактику абортов, снят очень «жёстко».

Доступность, лёгкость абортов опасны для всего государства и общества в целом. Нужно выправлять демографическую ситуацию. Сейчас вот в школьную программу вводят предмет семьеведение, наверное, это более правильный подход.

Депутат областной думы Александр Болотников:

– Я видел только комментарии и заблюренную картинку. Что там показывали? Если натурально весь процесс аборта – считаю, это неправильно. Когда я учился в 9 классе, у нас проводились лекции для мальчиков и девочек отдельно – «Разговоры о главном». Всё проходило вполне в рамках приличий. Считаю, такие программы должны предварительно утверждаться. Ведь ненормально, если кто-то приходит с улицы и начинает нести «всякое». В любом случае содержание должно быть просмотрено директором, программа утверждена экспертным советом.

– Преподносить такой материал должны профессионалы, – уверена детский врач-психиатр Ольга Пилипенко. – Подростка в 14 лет уже мало чем можно удивить… Можно ведь и банальную аппендэктомию (операция по удалению аппендикса. – Прим. авт.) преподнести так, что человек не будет спать по ночам. А можно и в адекватном ключе всё сделать.

Могут ли повлиять такие жёсткие видео на изменение отношения к противоположному полу? Практически нет. Сексуальные предпочтения формируются иначе. Скорее, не исключены невротические реакции, тревожность, неприятные ощущения, если ребёнок не был готов к просмотру подобного видеофильма.

Николай ПИТЕРСКИЙ.