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Шпикачки «Москворецкие» с вредной начинкой. В мясном полуфабрикате сахалинского производителя выявлена запрещённая пищевая добавка

Фото: ВКонтакте

Лабораторные исследования, проведённые подведомственным Россельхознадзору Сахалинским филиалом ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» показали наличие в мясном полуфабрикате шпикачки «Москворецкие» местного производителя фермента с недоказанной безопасностью.

Проба продукции была отобрана на мясоперерабатывающем предприятии Сахалинской области государственным инспектором Приморского межрегионального управления Россельхознадзора. Исследование проведено в ходе государственного задания по контролю за качеством и безопасностью подконтрольных госветнадзору товаров, сообщили в пресс-службе контролирующего ведомства.

В результате лабораторных испытаний установлено, что мясной полуфабрикат не соответствует требованиям безопасности по содержанию пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств, в частности – по содержанию фермента «микробная трансглутаминаза».

Трансглутаминаза отсутствует в списке разрешён­ных ферментных препаратов при производстве пищевой продукции. Фермент обладает влагосвязывающей, водо- и жироудерживающей способностью. Однако влияние микробной трансглутаминазы на здоровье человека изучено недостаточно.

Название производителя-нарушителя пока не обнародовано, и неясно, изьята ли эта продукция из торговой сети. Редакция газеты запросила Россельхознадзор сообщить, какая компания её выпускает и какие предприняты контролирующим органом в отношении неё меры.

Ирина Новикова.

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