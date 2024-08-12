«Шторм» устроил шторм на пляже Лазурный

10 августа на пляже Лазурный (Владивосток) состоялся Кубок командующего Тихоокеанским флотом по пляжному регби 2024 года.

В соревнованиях приняли участие регбийные клубы: “Манчжур” (клуб основателей приморского регби), “Дикие Панды” и “Шторм” (Южно-Сахалинск), а также университетские сборные ТОФ (действующие военнослужащие), ВВГУ, ТОВВМУ (военно-морское училище) и академия МЧС.

Сахалинские регбисты прибыли на соревнованиях в минимальном составе (без замен), и, несмотря на жару и огромную физическую нагрузку, завоевали почетное 3 место.

Лучшим игроком команды стал Александр Соколюк.

Никита Накельский, член совета Сахалинской областной федерации регби.