Штормом выбросило на мель акватории холмского порта китайское судно

Волей стихии днем 6 декабря оно «припарковалось» в черте Холмска, прямо напротив Приморского бульвара. К счастью, никто из экипажа не пострадал и разлива топлива не произошло.

Как сообщили «Советскому Сахалину» в морском координационном спасательном центре, от моряков не поступало запроса на эвакуацию с борта сухогруза Xing Yuan, попавшего в беду. Судно должно было отойти подальше от берега, чтобы переждать шторм, но не успело выполнить этот маневр. В седьмом часу вечера в этом месте наблюдалось сильное волнение с высотой волн от трех метров и более.

Что известно о судне? Оно ходит под флагом Сьерра-Лионе. Год постройки – 1993-й. Длина – 95 метров, дедвейт (масса полезного груза) – 5369 тонны. Экипаж – граждане КНР. Запас топлива на борту – 103 тонны. Региональные власти держат ситуацию на контроле. Судно — в балласте, груза на нем нет, повреждений тоже нет.

Николай ПИТЕРСКИЙ.